Simeone, sobre Dani Olmo: "Esperamos que simplemente se mantengan las normas para todos"

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, contestó este viernes hasta tres preguntas sobre la situación Dani Olmo, al que el Barcelona no logró mantener inscrito en LaLiga antes de la fecha límite del pasado 31 de diciembre y de la que expuso que espera que "simplemente se mantengan las normas para todos".

"Y, evidentemente, no tengo ninguna duda que sucederá de esa manera. Si tiene que seguir jugando, bienvenido sea; y, si las normas no dan para que pueda jugar, no podrá jugar", añadió el técnico argentino durante la rueda de prensa de este viernes en Majadahonda, en la víspera del duelo de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey contra el Marbella.

"Nosotros, como entrenadores, necesitamos que se sigan las normas cuales están propuestas para todos los equipos y respetar ese espacio. No tenemos otro lugar para agarrarnos igual que le pasa a cualquier otro equipo", respondió después Simeone.

"Interpreto todas las necesidades de buscar opiniones y, obviamente, situaciones que esperan de nosotros, los entrenadores. Sinceramente, me importa el partido del Marbella. Después, todo lo otro no puedo hacer nada. Necesitamos sacar adelante el partido del Marbella. Después, ustedes sigan buscando preguntas a ver si alguno entra", contestó a la tercera de las cuestiones sobre Dani Olmo.

Trece años, 707 partidos, 420 victorias, 156 empates, 131 derrotas, 1.189 goles a favor y ocho títulos después, Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, retornará este sábado al origen, a La Rosaleda, el estadio de su debut en el banquillo rojiblanco para enfrentarse al Marbella en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey tras un camino desde entonces hasta ahora del que admitió que ha "superado lo mejor" que "esperaba".

Campeón de dos Ligas (2013-14 y 2020-21), una Copa del Rey (2012-13), una Supercopa de España (2014), dos Supercopas de Europa (2012 y 2018) y dos Ligas Europa (2011-12 y 2017-18) con el conjunto rojiblanco, el técnico de todos los récords en el Atlético "mira al presente" en su vuelta al campo en el que dirigió su primer encuentro al equipo de su vida: 0-0 el 7 de enero de 2012.

"Está claro que aquello fue muy bonito. Fue el inicio de un recorrido con muchísimas cosas positivas para el club, para el equipo, para nosotros como cuerpo técnico y ahora da la casualidad que, poco después de haber cumplido 13 años, volvemos al mismo escenario con otro rival (entonces fue el Málaga y ahora será el Marbella)", rememoró en la rueda de prensa posterior al entrenamiento matutino de este viernes en la Ciudad Deportiva de Majadahonda.

¿En qué han cambiado el Atlético y él de entonces hasta ahora? "Necesitaría un poco más de un minuto para responder a esa pregunta. Sobre todo, cosas muy buenas para todos. Sin ninguna duda, lo más importante es que el club ha crecido mundialmente de manera enorme. Eso es lo que importa. Después, las otras cuestiones, que hubo muchas cosas muy buenas para todos, son secundarias. Lo más importante, sin ninguna duda, el crecimiento mundial del Atlético de Madrid", insistió y enfatizó el técnico durante la rueda de prensa.