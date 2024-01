De símbolo de respeto a humillación: ¿Fin de la tradición del pasillo en el fútbol español?

Atlético de Madrid y Real Madrid se enfrentan este jueves (21:30) en el Cívitas Metropolitano en los octavos de final de la Copa del Rey. Será la segunda parada dentro del maratón de partidos entre ambos clubes en apenas un mes. Ya se vieron las caras hace una semana en la Supercopa de España con victoria merengue por 5-3 en la prórroga.

Un duelo de alternativas que mandó al tiempo extra Carvajal en los últimos minutos y que decantaron del lado blanco un tanto en propia puerta de Savic y otro de Brahim, tras ganarle una carrera viral a Oblak. El triunfo dio el pase al Real Madrid a la final del torneo, en la que los de Ancelotti se impusieron 4-1 al Barcelona con un hat-trick de Vinicius, llevando el trofeo a las vitrinas del Santiago Bernabéu. Y aquí llega el lío.

El primer pasillo de la historia del fútbol español se lo hicieron al Atlético de Madrid Pedro Martín ha investigado el orígen de los pasillos en el fútbol español y el primer precente del que se tiene conocimiento ocurrió en 1969/70 con el Athletic y el Atleti. 03 may 2022 - 14:19

La tradición del pasillo

Desde los años 70, cuando se instauró la tradición, siempre ha sido habitual que en el partido posterior a que un equipo consiga un título el rival le haga pasillo. Los jugadores contrarios se sitúan unos enfrente de otros a la salida del túnel de vestuarios mientras los campeones pasan entre medias siendo aplaudidos. Se trata de una especie homenaje al ganador que antes fue muy normal ver en los terrenos de juego, pero que con el tiempo ha ido perdiendo importancia.

Primer pasillo de la historia en el fútbol español del Athletic al Atlético de Madrid. EFE.





En este caso, si se respeta la tradición como el Real Madrid conquistó el pasado domingo la Supercopa de España y su siguiente partido es el de este jueves en el Metropolitano, el Atlético debería hacerle pasillo. Lo mismo ocurre con los ganadores de torneos europeos, LaLiga o la Copa del Rey. Hace años no hubiera habido ninguna duda al respecto y hubiera habido reconocimiento rojiblanco al campeón. Sin embargo, no será así.

Simeone y Ancelotti sobre el pasillo

Este miércoles en rueda de prensa los entrenadores de ambos equipos se han referido al famoso pasillo. El técnico del Atlético de Madrid reconoció que su equipo no homenajeará al rival y se escudó en su afición para respaldar la decisión: "Tenemos un gran respeto y un gran saludo para el entrenador, para los futbolistas, como tiene que ser, como colegas de trabajo, pero siempre está primero nuestra gente y a nuestra gente la respetamos".

Simeone, sobre el pasillo al Real Madrid:



?? "Los saludaremos con respeto, pero por delante está nuestra gente". pic.twitter.com/S3XtOOcwbs — Relevo (@relevo) January 17, 2024

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Poco después Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, fue preguntado por la decisión colchonera y restó importancia al hecho ante los medios de comunicación: "Hay que respetar las decisiones de cada club. Si lo hacen me parece perfecto si no lo hacen me parece perfecto, pero no le doy mucha importancia a esto. Cada uno hace lo que quiere, el Real Madrid puede hacer las cosas de distintas maneras, y yo no me meto absolutamente en esto. Cuando nos toque a nosotros, elegiremos lo mejor para nosotros".

¿Respeto o humillación?

En los últimos tiempos ha cambiado la concepción de la medida y se ha pasado de considerar el pasillo como una forma de respeto hacia el adversario a una humillación. Se ha puesto demasiado el foco en los casos en los que el encargado del homenaje es el eterno rival y son ya varios los equipos que se han negado a realizarlo para evitar la buscada fotografia que para sus aficionados supondría una humillación.

Pasillo del Barcelona al Real Madrid en el año 2008. Cordon Press.





En la temporada 2021/2022, el Real Madrid se proclamó campeón de Liga a falta de cuatro jornadas y el Atlético ya se negó a hacerles pasillo en el entonces Wanda Metropolitano: "Bajo ningún concepto vamos a colaborar en este intento de escarnio en el que se olvidan por completo los verdaderos valores del deporte", señalaon entonces desde el club colchonero.

En 2018 el Real Madrid visitó el Camp Nou tras conquistar el título liguero el Barcelona y tampoco hubo homenaje. Fue una respuesta a lo ocurrido un año antes cuando los blancos después de ganar el Mundial de Clubes tampoco lo recibieron del eterno rival que alegó que ellos no habían participado en esa competición y no tenían por qué hacerlo. Este jueves en el Metropolitano también faltará. Parece que con el tiempo la tradición que simbolizaba respeto se ha ido transformando de tal manera que los equipos evitan el escarnio y con el tiempo los pasillos dejarán de verse en los estadios españoles.

Si te quieres enterar de la actualidad deportiva, de los mejores momentos del programa o de las curiosidades más profundas de Tiempo de Juego, únete ya a nuestro canal de Whastapp PINCHANDO AQUÍ: https://t.co/OSyaGOtQIB