Sigue este sábado Tiempo de Juego desde las 13:00h con el Rayo - Real Madrid y el resto de la jornada

Osasuna, Mallorca y Girona intentarán sumar victorias este sábado que les afiancen en una zona europea a la que aspira el Celta, que será el último simbólico rival del sevillista Jesús Navas en el Ramón Sánchez-Pizjuán, en partidos correspondientes a la jornada 17 de LaLiga EA Sports 2024-2025. Además, a las 21:00 horas el duelo entre Rayo y Real Madrid cerrará la jornada sabatina, donde el conjunto blanco buscará dormir líder.

ESPANYOL - OSASUNA (14:00 HORAS)

La jornada sabatina se abrirá en el RCDE Stadium a las 14.00 horas donde el RCD Espanyol buscará hacerse de nuevo fuerte en casa para coger aire en la zona peligrosa ante un CA Osasuna que quiere volver a la senda de la victoria para dormir en Europa.

El conjunto catalán cayó a los puestos de descenso tras una nueva derrota a domicilio y ahora querrá volver a mostrar su mayor solidez ante su público para tratar de acabar la jornada fuera del peligro. Los 'pericos' suman 13 puntos, a dos de la salvación, pero en casa han sumado 12 gracias a las cuatro victorias que adornan su casillero global y una mejor puntería ofensiva.

El equipo de Manolo González, que viene de perder ante el Getafe (1-0), afronta un final de año clave con partido aplazado en casa ante el Valencia y visita a la UD Las Palmas, y necesita los tres puntos para seguir dando 'vida' a su técnico. El técnico espanyolista tendrá las bajas por sanción de dos titulares como Jofre Carreras y Omar El Hilali.

Por su parte, mejor colocado está un teórico rival directo como Osasuna, séptimo clasificado con 24 puntos y que de ganar, algo que se la está resistiendo últimamente y que necesita para acabar provisionalmente en la zona de acceso a competición europea.

Los 'rojillos' están empatados con la Real Sociedad, sexta, y a dos puntos del Villarreal CF, quinto, por lo que una victoria les permitiría superar a estos dos rivales. Sin embargo, no gana en LaLiga EA Sports desde el pasado 2 de noviembre (1-0 Valladolid) con tres empates y una derrota en las últimas cuatro jornadas, y lejos de El Sadar sólo lo ha hecho en San Sebastián. Vicente Moreno, entrenador osasunista, espera seguir contando con el buen momento de Ante Budimir en un equipo sin el lesionado Bryan Zaragoza y el sancionado Jon Moncayola.

MALLORCA - GIRONA (16:15 HORAS)

El RCD Mallorca, octavo clasificado y con un partido más, y el Girona FC, noveno, se verán las caras en un duelo directo en el Estadi Mallorca Son Moix, ya que se encuentran separados por tan solo dos puntos (16.15 horas), y llegan en busca de recuperar sensaciones.

El conjunto bermellón ha perdido sus dos últimos encuentros ligueros, el adelantado por la Supercopa de España en casa ante el FC Barcelona por un claro 1-5, y el de la pasada jornada en el ABANCA Balaídos ante el Celta por 2-0. Dos reveses que espera enmendar sumando tres puntos que, principalmente, le alejen aún más de la zona de descenso.

Los de Jagoba Arrasate necesitan tener más solidez en su estadio, donde esta temporada, de los 27 puntos posibles, sólo ha podido sacar 12, y con ciertos problemas ofensivos, ya que sólo ha visto puerta en siete ocasiones y sólo en la victoria ante el Valencia fue capaz de marcar más de uno. El técnico vizcaíno tendrá las bajas importantes del capitán Antonio Raíllo, por sanción, y del centrocampista Samú Costa, por lesión, además de la de Valery Fernández por la 'cláusula del miedo'.

Enfrente, un Girona que intentará reanudar su escalada en la tabla clasificatoria, frenada tras su empate en Villarreal y su clara derrota en casa ante el Real Madrid, para mirar más hacia arriba que hacia abajo aunque en general está inmerso en otra mala racha.

Entre todas las competiciones, el equipo gironí no ha sido capaz de ganar sus últimos cinco encuentros, con tres derrotas, y sin ser capaz de ver puerta en los tres últimos choques, algo que le ha penalizado sobre todo frente al Liverpool el pasado martes. Míchel rotó en este partido ante los 'reds' y no podrá tener en defensa a Ladislav Krejcí por sanción y a Bojan Miovski, Yangel Herrera y Viktor Tsygankov por lesión.

SEVILLA - CELTA (18:30 HORAS)

En el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán de Sevilla (18.30) se vivirá un partido especial por ser el último ante su afición de un mito del sevillismo como el veterano Jesús Navas ante un Celta que busca cerrar el 2024 cerca de Europa.

El conjunto gallego tiene 21 puntos y busca tres más que le alejen lo máximo posible de un descenso que está más cercano para el Sevilla FC, que está a dos de los celestes y con seis de ventaja sobre la zona peligrosa.

El partido estará marcado por lo emocional del adiós de Jesús Navas, que está viviendo sus últimos partidos como futbolista, con su último choque como profesional la próxima semana en el Santiago Bernabéu. Allí, el equipo hispalense, 'tocado' tras su derrota a domicilio ante el Atlético de Madrid, quiere llegar con las menores urgencias posibles para lo que necesita ser sólido ante su público ante un rival que lo es menos lejos de Vigo.

El Celta respiró tras su victoria de la última jornada en casa ante el Mallorca (2-0) y ahora espera dar por fin con la tecla lejos de Balaídos para poder pensar en objetivos más ambiciosos que en asegurar lo antes posible la permanencia.

El equipo vigués suma cinco derrotas en sus siete desplazamientos ligueros de esta temporada y su única victoria data de hace más de dos meses ante la UD Las Palmas. Para ello, necesita mejorar defensivamente después de encajar 18 goles y después de dejar únicamente a cero su puerta en la visita a Gran Canaria.

Xavi García Pimienta, técnico del Sevilla, confirmó que Navas tendrá la oportunidad de jugar ante sus aficionados por última vez, aunque no aclaró si de titular en un equipo que añade a su enfermería al centrocampista Djibril Sow y donde el noruego Örjan Nyland podría volver a la portería. Claudio Giráldez, entrenador del Celta, podría devolver al once a Iago Aspas.

RAYO - REAL MADRID (21:00 HORAS)

Vallecas es sinónimo de fútbol de siempre y el Rayo, como de costumbre, venderá muy cara su derrota ante el Real Madrid. Los de Carlo Ancelotti afrontan la recta final del 2024 en un estadio en el que solo suman una victoria en los últimos cuatro partidos -desde 2019-, antes de disputar la Intercontinental el próximo miércoles y de cerrar su año frente al Sevilla en el Santiago Bernabéu el próximo domingo 22 de diciembre.

Unos compromisos gracias a los cuales puede comenzar 2025 líder de LaLiga EA Sports -si gana en Vallecas y pierde alguno de sus dos últimos partidos el FC Barcelona, ahora líder con dos puntos de colchón- y con el segundo título de la temporada bajo el brazo -después de la Supercopa de Europa-. Y para ello, debe regar y hacer crecer los brotes verdes que se vieron en Bérgamo y que permitieron olvidar su mala noche en San Mamés, con derrota por 2-1.

Sin embargo, la lista de bajas sigue siendo larga con los lesionados Dani Carvajal, Éder Militao, David Alaba, Ferland Mendy y, ahora, un Kylian Mbappé que se lesionó a los 30 minutos ante el Atalanta, pero le dio tiempo a marcar y dejar movimientos interesantes.

Pero el francés no estará en Vallecas, dejando a Vinícius Júnior como gran amenaza para la defensa rayista, después también de que Jude Bellingham, en su mejor momento este curso -seis goles en los últimos siete encuentros-, se ausentara en el entrenamiento del jueves.

No obstante, Ancelotti sí recupera a Eduardo Camavinga, aunque estaría descartada su presencia como titular, con la duda de si Aurélien Tchouameni actuará de central, con la opción de Raúl Asencio para dar descanso al francés. Sí volverán al once en Vallecas los suplentes en Bérgamo Luka Modric y Rodrygo Goes, mientras que el reemplazo de Mbappé estará entre Arada Güler o Brahim Díaz, con más posibilidades para el turco por su no titularidad frente al Atalanta.

El examen en Vallecas servirá para medir a un Real Madrid que ha enlazado dos victorias fuera de casa -en Montilivi (0-3) y Bérgamo (2-3)-, aunque permitiendo mucho a los ataques rivales y sufriendo con una zaga con muchas bajas y sin apenas descanso. Ahora, la prueba es el siempre intenso Estadio de Vallecas, donde el Rayo acumula dos derrotas -Athletic Club (1-2) y Las Palmas (1-3)-, por lo que desea dar una alegría a su afición para no perder tres partidos en casa seguidos por primera vez desde febrero.

Sin embargo, el último fin de semana se impuso por 0-1 en Mestalla y pudo coger algo de aire en la clasificación, marchando ahora en la zona media con 19 puntos, a 6 del descenso y a solo 5 de Europa, por lo que una victoria también les acercaría al sueño continental. Aunque sin opciones de ser titular atendiendo a que no juega en Liga desde el 8 de noviembre, James Rodríguez se enfrentará a su ex equipo, aunque Iñigo Pérez prefiere otras opciones como Jorge de Frutos o Álvaro García.

En cuanto a las bajas, solo presenta las de Raúl de Tomás y Pelayo Fernández, por lo que el once no cambiará demasiado con la gran duda del lateral derecho y si Pacha Espino entrará por Pep Chavarría. Ante un 'gigante' como el Real Madrid, Pérez podría dar entrada a un centrocampista de corte más defensivo como Unai López o decantarse por otro hombre de ataque como De Frutos, con Isi Palazón, Álvaro García Randy Nteka como fijos.

POSIBLES ALINEACIONES:

Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Lejeune, Mumin, Chavarría, Valentín, Ciss; De Frutos, Isi Palazón, Álvaro García; Nteka.

Real Madrid: Courtois; Lucas Vázquez, Asencio, Rüdiger, Fran García; Valverde, Modric, Güler, Bellingham; Rodrygo y Vinícius.

DESCÁRGATE LA APP DE 'TIEMPO DE JUEGO' Y SUSCRÍBETE A SUS NEWSLETTERS

Tiempo de Juego' tiene además su propia app en App Store y Android, donde podrás encontrar las últimas noticias, toda la información sobre el programa, vídeos exclusivos con los colaboradores, los resultados de las principales competiciones y los programas deportivos que solo podrás escuchar en COPE.es. También está disponible de forma gratuita en iPhone y Android la app de COPE con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias y la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil.

Y si quieres recibir diariamente la mejor información del mejor equipo de Deportes, suscríbete a nuestras newsletters. En primer lugar, debes registrarte en nuestra web. Para ello, tienes que pinchar en el icono de registro que podrás encontrar en la parte superior de COPE.es, tanto en su versión PC como en móvil. Para registrarte basta solo con facilitar tu correo electrónico. También puedes acceder con tu perfil en Facebook. Una vez registrado, accede a la opción "Newsletters" de tu perfil y selecciona aquellas a las que quieres suscribirte de manera gratuita. Una vez hecho esto, las recibirás en tu email. En la misma categoría podrás darte de alta en nuevas newsletters o darte de baja en las que ya no quieras recibir.

Estar ahora más cerca de Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño es más sencillo que nunca gracias a las newsletters de COPE. Para no perderte nada de tu radio favorita e informarte de lo que pasa en el mundo del deporte a través de los comunicadores más influyentes de la radio española.