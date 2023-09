Sigue este sábado desde las 13:00 en 'Tiempo de Juego' el Real Madrid - Getafe

El Real Madrid se enfrenta este sábado (16.15 horas) al Getafe en el primer partido oficial de LaLiga EA Sports 2023-2024 en el Santiago Bernabéu, donde los madridistas buscarán ampliar su pleno de victorias y sostener el imparable inicio merengue, con el intratable Jude Bellingham, pero sin le lesionado Vinícius Júnior, mientras que el conjunto 'azulón' quiere prolongar su mejoría tras su primera victoria doméstica. La Real Sociedad buscará este sábado (14.00 horas) ante el Granada CF su primera victoria oficial del curso en LaLiga EA Sports, tras un inicio irregular y ocupando mitad de tabla, mientras que el Deportivo Alavés recibirá al Valencia CF (18.30) y el Real Betis hará lo propio con el Rayo Vallecano (21.00). Toda la emoción la podrás seguir en Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño desde las h, en COPE.

Real Sociedad - Granada (14:00 horas)

Por el momento, los pupilos de Imanol Alguacil están mostrando una versión que difiere mucho del alegre equipo que asombró la temporada pasada, finalizando LaLiga en cuarta posición y accediendo así a una Champions League donde ya conoce a sus primeros rivales.

El equipo 'txuri-urdin' sufrió este verano la baja de David Silva, quien abandonó el fútbol tras romperse el ligamento cruzado anterior de su rodilla. Y pese a reforzarse con el joven ruso Arsen Zakharyan, está echando de menos la 'magia' de Arguineguín, mientras trata de adaptarse a un estilo de juego más directo y donde ganan peso los extremos.

De cara al partido de este sábado, el talentoso japonés Take Kubo es duda por una sobrecarga muscular. No ha entrenado los últimos días y, salvo sorpresa, Alguacil tendrá que buscarle sustituto en su plantilla; lo más probable es que sea el francés Momo Cho, que ya fue titular la pasada semana frente a la UD Las Palmas, quien ocupe ese puesto en la banda derecha.

El ariete Sadiq Umar, cada vez más asentado en el equipo, será el 'nueve' titular del equipo donostiarra. Con el portugués André Silva aún readaptándose al fútbol español, el nigeriano será un quebradero de cabeza para la maltrecha defensa nazarí.

Por su parte, el Granada mira de reojo hacia abajo en la tabla de Primera División. Aunque viene de conseguir su primer triunfo ante el Mallorca en casa, acude a un estadio donde solo ha ganado tres veces en su historia; el conjunto ahora entrenado por Paco López ha caído ahí en cuatro de sus últimas cinco visitas, las dos últimas sin anotar.

Los granadinos han sumado esta semana par su plantilla al delantero argentino Lucas Boyé, que reemplazará al ya 'babazorro' Samu Omorodion y que será pieza vital en la lucha por la salvación. El exatacante del Elche podría debutar ante los guipuzcoanos, tras solo dos entrenamientos.

El equipo andaluz tiene la duda de Raúl Torrente, por lo que presenta una defensa mermada con Ignasi Miquel y Miguel Rubio como hombres disponibles en el centro de la zaga. En la portería, el joven Raúl Fernández podría mantenerse en el once tras su excelsa actuación ante el Mallorca.

Real Madrid - Getafe (16:15 horas)

El nuevo Santiago Bernabéu, aún no terminado al cien por cien, se engalanará este sábado para acoger el primer partido del Real Madrid en casa este curso. Y el partido no tendrá naturaleza de salvavidas, porque el conjunto madridista ha rendido a muy alto nivel en sus tres primeros compromisos domésticos, todos ellos fuera de casa, con 9 puntos de 9 posibles, para ya estar al frente de la clasificación en solitario.

El balance de este formidable inicio es muy positivo para los blancos, con 6 tantos a favor y solo 1 en contra. Y la mejor noticia de estas tres primeras jornadas ha sido un Bellingham crucial, que se ha adaptado a las mil maravillas a la exigencia del Real Madrid. Aunque es cierto que Carlo Ancelotti ha ideado un sistema para el 'todocampista' inglés, punta de lanza de un rombo en la medular, como enganche para los dos puntos.

El Bernabéu querrá disfrutar del máximo goleador de la competición, con 4 tantos, que sin embargo no estará acompañado por Vínícius Júnior. La lesión muscular del brasileño fue el peaje que tuvo que pagar el conjunto merengue en la trabajado victoria (0-1) ante el RC Celta. La ausencia del carioca se suma a las de Thibaut Courtois y Éder Militão, de larga duración, y Ferland Mendy y Dani Ceballos.

Este contratiempo podría provocar cambios en el once de Ancelotti, con varias opciones para suplir la baja del '7' madridista. Así, la primera alternativa, que menos trastocaría el nuevo sistema, sería introducir a Joselu --único '9' puro de la primera plantilla-- por 'Vini' acompañando a Rodrygo. Sin embargo, esta opción no permitió lucirse al '14' en Vigo, que tras 80 minutos no remató a puerta y fue el jugador del Real Madrid con menos intervenciones del encuentro, por detrás de Nacho y Vinícius, que apenas tuvieron minutos.

Pero la inclusión de Joselu en el once también permitiría otra variante, con el delantero español como único ariete, trasladando a Rodrygo a la izquierda y con Fede Valverde, por la derecha, demarcación que ya ocupó en numerosas ocasiones el curso pasado. Además, podría entrar Brahim Díaz, con el '11' como '9' del equipo y con el uruguayo por la derecha.

"La idea de juego no cambia, no cambia el sistema. Lo reemplazaremos con un jugador que tiene distintas características y por esto intentaremos de adaptar el juego de ataque", explicó el preparador italiano en la rueda de prensa previa al encuentro ante el Getafe.

Alavés - Valencia (18:30 horas)

Tras un gran comienzo de temporada, con dos victorias ante Sevilla y Girona, el Valencia encajó ante Osasuna su primera derrota del curso liguero. Fue, eso sí, a razón de un igualado partido en Mestalla y en el que los de Rubén Baraja no dieron mala imagen. El cuadro 'che' se mueve por la zona europea, pero ahora visita a un Alavés que se ha mostrado como el mejor de los recién ascendidos.

Tras todo el mercado veraniego buscando refuerzos, las últimas semanas en la capital del Turia han traído las llegadas de Sergi Canós, que debutó ante Osasuna; del marroquí Selim Amallah, que se ha incorporado esta misma semana y podría debutar en Mendizorroza, y del ucraniano Roman Yaremchuk, que no llegará a tiempo para jugar.

Pese a ser el equipo más joven de LaLiga, el conjunto valenciano ha mostrado personalidad. Está liderado por una generación de canteranos que la pasada campaña fue vital para salvar la categoría y que, con la suma de Pepelu García junto a la mejoría de Hugo Duro, luce como uno de los combinados más atractivos.

El entrenador vallisoletano afronta el duelo con la baja del central Gabriel Paulista, lo que le abre dos posibilidades: la primera sería retrasar la posición de Mouctar Diakhaby, asentando en el pivote, y dando entrada a André Almeida; o probar al canterano Cristian Mosquera, que no está gozando de minutos en los primeros compromisos.

Enfrente tendrá a un Alavés que sufrió una dolorosa derrota en Getafe el pasado lunes, segunda de la temporada. Pero más allá de los resultados, está mostrando un imagen correcta y con una defensa muy seria, que en las dos derrotas tan solo ha concedido dos goles, pese a que en el 'loco' partido ante el Sevilla concedió tres tantos.

El fichaje estrella del equipo vitoriano, el citado Samu Omorodion, ya disputó unos minutos ante los azulones; y después de completar toda la semana de entrenamientos, hay altas probabilidades de que sea de la partida desde el inicio, formando pareja en punta con Kike García, dúo en el que están puestas gran parte de las esperanzas de salvación del 'Glorioso'.

Betis - Rayo Vallecano (21:00 horas)

Tras ser vapuleado en su estadio ante el Atlético de Madrid, el Rayo Vallecano llega al Estadio Benito Villamarín buscando volver a la senda de triunfos de las dos primeras jornadas. Enfrente tendrá a un Betis que, pese a caer en Bilbao, está viviendo buenas sensaciones.

El equipo de Francisco Rodríguez no encajó ningún tanto en los dos partidos iniciales, una solidez defensiva empañada por los siete goles encajados contra los colchoneros. Esa tormenta en Vallecas no debería minar la confianza que tiene el técnico almeriense en una defensa fetiche, aunque Aridane salió señalado y Unai López es duda para el once.

En la delantera se abren las opciones con Sergio Camello y Raúl de Tomás, aunque las carencias que mostró el Betis en defensa a campo abierto ante el Athletic favorecen más a Randy Nteka. El cuadro verdiblanco, pese a que sufrió su primera derrota, se apoya en un Isco Alarcón renacido y que en cada aparición ha sumado un MVP.

Los problemas de los de Manuel Pellegrini están apareciendo sobre todo en defensa y en el centro del campo, debido a la falta de refuerzos, aunque en este final de mercado hay movimientos. A las bajas seguras de Nabil Fekir y Claudio Bravo se suman esta jornada las de William Carvalho y de Aitor Ruibal, éste operado de apendicitis.