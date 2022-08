Sigue este sábado desde las 15:00h 'Tiempo de Juego' con la octava etapa de La Vuelta, la Fórmula 1 y LaLiga

OCTAVA ETAPA DE LA VUELTA CON FINAL EN COLLÁU FANCUAYA

El pelotón de la 77ª edición de la Vuelta se adentra en territorio de Asturias con una doble propuesta de jornadas montañosas para un fin de semana que puede ser apasionante y en el que el debut del inédito final del Colláu Fancuaya presenta sus credenciales para convertirse en el nuevo gigante asturiano.

En la Fancuaya los aspirantes al triunfo final deberán hacer acto de aparición y más de uno puede ver enterradas definitivamente sus opciones. La primera jornada llevará al pelotón desde Pola de Laviana hasta el Colláu Fancuaya, previo paso por otras cinco ascensiones, con 153,4 kilómetros de recorrido.

Imagen de La Vuelta.EFE

Las carreteras asturianas, siempre con constantes subidas y bajadas y sin dar ni un solo respiro, volverán a poner prueba las fuerzas de los mejores, aunque no se espera una jornada pasada por agua a pesar de que las previsiones apuntan posibles tormentas.

Los 10,1 kilómetros finales de ascensión a Fancuaya, con varios tramos por encima del 11 por ciento de desnivel y algunos puntos concretos en los que se llega al 19 %, serán la guinda a los pasos previos por la tradicional Colladona, que se afrontará prácticamente desde la salida de Pola de Laviana, y al que darán continuidad Mozqueta, Santo Emiliano, Tenebreo y Perlavia.

El paso por el puerto de Perlavia puede tener una marca especial o por los directores deportivos para intentar poner a prueba a los rivales. Es un puerto corto de 4 kilómetros, catalogado por la organización de tercera categoría, pero que tiene un desnivel medio del 7,7 por ciento que puede hacer daño.

LA FÓRMULA 1 REGRESA TRAS EL PARÓN VERANIEGO

El Mundial de Fórmula 1 2022 vuelve tras el parón veraniego. El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), líder destacado, sólo debería evitar una auténtica debacle para revalidar título en el Mundial de Fórmula Uno, un campeonato que se reanuda este fin de semana, tras el parón vacacional, con el Gran Premio de Bélgica, en el mítico circuito de Spa-Francorchamps.

Carlos Sainz es quinto con 156 puntos. Por su parte, Fernando Alonso sólo ha podido sumar 41 puntos y es décimo. Y este fin de semana podrían arañar más puntos a la clasificación tras la sanción el viernes varios pilotos, entre ellos, Verstappen y Leclerc. Estos dos pilotos, junto a Lando Norris, Esteban Ocon, Mick Schumacher y Valtteri Bottas comenzarán desde la parte trasera de la parrilla la carrera de este domingo del Gran Premio de Bélgica por montar nuevo motor.

Imagen del circuito de Spa.@F1





Visto lo visto, parece bastante más fácil que, antes de que otro lo gane, sea el propio Verstappen el que pierda un Mundial que se podría anotar, incluso, sin volver a lograr ninguna victoria más. Algo que, además, parece improbable; dada su calidad y su ya de sobra contrastada condición de depredador deportivo.

El Mundial se reanuda con tres fines de semana de carreras seguidos, ya que inmediatamente después del Gran Premio de Bélgica se correrá en Holanda (en Zandvoort) y en Monza (Italia): sede, el próximo 11 de septiembre, de la última carrera europea. Los dos primeros fines de semana de octubre coincidirán con la espectacular prueba nocturna en Singapur -en Marina Bay- y con el Gran Premio de Japón, en Suzuka; dos carreras que regresan tras un paréntesis de dos años causado por la pandemia.

Y los dos últimos de ese mes, con el Gran Premio de los Estados Unidos, en Austin (Texas); y con el de México: en el Autódromo Hermanos Rodríguez de Ciudad de México. Esta tarde a las 16.000 es la clasificación del Gran Premio de Bélgica.

Elche-Real Sociedad (17:30)

El Elche buscará este sábado su primer triunfo de la temporada ante una Real Sociedad aún impactada por la marcha al fútbol inglés de su delantero y hasta ahora gran referente ofensivo, el sueco Alexander Isak, que ha fichado por el Newcastle inglés.

El equipo ilicitano, que afronta su segundo partido consecutivo como local, solo ha podido lograr un punto hasta el momento, por lo que necesita sumar para alejarse de la cola ante el exigente calendario que se avecina, mientras que su rival, tras la derrota ante el Barcelona, precisa recuperar la buena dinámica para no alejarse de la zona noble.

COPE en el estadio de Manuel Martínez Valero.COPE.es

El Elche recupera para este partido al central John Chetauya, sancionado la pasada jornada tras su expulsión ante el Betis, pero mantiene las bajas del central Gonzalo Verdú y del extremo Fidel Chaves, ambos con problemas físicos.El técnico del Elche, Francisco Rodríguez, quedó satisfecho del rendimiento defensivo de su equipo la pasada jornada ante frente al Almería, por lo que habrá pocas variantes y mantendrá el sistema con línea de cuatro.

La Real Sociedad tratará de olvidar el doloroso traspiés de su goleada contra el Barcelona (1-4) este sábado ante el Elche para recobrar de paso confianza tras una sorpresiva marcha del sueco Álex Isak al Newcastle que carga de presión a la dirección deportiva.La inesperada salida de Isak ha dejado descompuesto al vestuario blanquiazul y habrá que ver cómo rearma su moral para minimizar el gran vacío que deja el futuro jugador de la Premier, que había marcado en la anterior jornada al Barcelona.

Rayo Vallecano-Mallorca (19:30)



El Rayo debuta en Vallecas ante una afición muy ilusionada con el nuevo curso y con el nuevo proyecto dirigido por Andoni Iraola mientras que el Mallorca, aún sin celebrar un triunfo en dos jornadas, espera sorprender al equipo madrileño ante su afición, eufórica por el buen inicio de temporada.

El conjunto madrileño afronta el partido tras un inmejorable inicio de temporada con cuatro puntos sumados en las dos primeras jornadas a domicilio frente a Barcelona y Espanyol, en los que además desplegaron un buen juego y fueron protagonistas con su estilo. Andoni Iraola espera celebrar ante su afición la primera victoria en casa.

COPE en el estadio de Vallecas.COPE.es

Para ello no podrá contar en su once con el central francés Florian Lejeune, expulsado contra el Espanyol. Su lugar en el once es probable que lo ocupe el montenegrino Esteban Saveljich, ya recuperado de una lesión que le mantuvo inactivo durante gran parte de la pretemporada. Esa podría ser una de las dos novedades en el once del Rayo. La otra podría estar en el extremo derecho, Iraola podría apostar por Salvi Sánchez para esa demarcación.

Enfrente está el Mallorca, que, tras el empate ante el Athletic Club en San Mamés (0-0) y la derrota frente al Real Betis en Son Moix (1-2), intentará sumar su primera victoria de la temporada en Vallecas, un campo que esquivo desde hace una década en Primera. El equipo de javier Aguirre ha preparado de manera exhaustiva la visita al feudo rayista, a la espera de cerrar la plantilla con nuevas altas y bajas.

Almería-Sevilla (22:00)

El Almería y el Sevilla se citan el sábado en el Power Horse Stadium en la tercera jornada de LaLiga, a la que acceden con los mismo números (un partido perdido 2-1 y otro empatado 1-1) pero con las sensaciones distintas entre un equipo recién ascendido y otro que aspira a los puestos altos de la clasificación.

Los almerienses perdieron su primer partido en casa ante el poderoso Real Madrid (1-2), pero con la impresión de que el resultado pudo ser otro, y después empataron en el campo del Elche (1-1), mientras que el Sevilla cayó en Pamplona ante Osasuna (2-1) y empató en el Sánchez-Pizjuán frente al Valladolid (1-1).

Los andaluces buscarán la que sería la segunda victoria en casa frente al cuadro sevillista -la primera data de diciembre de 2007, en el primer duelo disputado por ambos-, que ha logrado apuntarse la victoria en los cinco partidos posteriores. La última vez que ambos equipos se enfrentaron fue en la Copa del Rey del curso 2020/21 con victoria de los de Julen Lopetegui con gol del argentino Lucas Ocampos.

COPE en el Power Horse Stadium.COPE.es





Para los sevillistas, los resultados y las impresiones que ha dejado su juego no son las esperadas, por lo que a Almería se va con la intención de empezar a remontar y lograr el primer triunfo de la temporada.

Para ello, su entrenador, Julen Lopetegui, tiene las bajas del lateral izquierdo argentino Marcos Acuña, quien debe cumplir un partido de sanción tras ser expulsado ante el Valladolid, y la del central brasileño Marcos Teixeira 'Marcao', uno de las cuatro contrataciones que hasta ahora ha efectuado el club pero que no ha podido debutar durante toda la pretemporada ni en lo que va de LaLiga al llegar lesionado.

De los fichajes hechos hasta ahora, descartado Marcao, es muy posible que sea titular en el lateral izquierdo brasileño Alex Telles, ante la sanción de Acuña, y que repita como central desde el inicio el joven francés Tanguy Nianzou, mientras que Isco Alarcón, que ya tuvo sus primeros minutos como sevillista ante el Valladolid, podría ahora salir desde el inicio.

