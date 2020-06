Sigue este sábado desde las 13.00h. los partidos de Liga, con el Mallorca-Barcelona, en Tiempo de Juego

El fútbol vuelve a pleno rendimiento en España. La Liga, una de las competiciones por excelencia a nivel mundial, no va a tardar en recuperar el tiempo perdido debido al parón por el coronavirus. Hay muchas ganas de partidos y, sobre todo, de goles. Por eso, ‘Tiempo de Juego’va a acercarte la emoción de cada día de jornada con todo lujo de detalles.

Este sábado no va a ser una excepción. Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama y el resto del equipo de Deportes de COPE están preparados para contarte lo que pase en los cuatro encuentros de hoy. A pesar de que no habrá público en las gradas, el espectáculo está asegurado. Al igual que la pasión que siempre acompaña al deporte rey en lo que a las ondas se refiere.

Espanyol y Alavés protagonizarán el primer encuentro del día en el RCDE Stadium, en un duelo de la parte baja de la tabla (los barceloneses son últimos, en vigésima plaza, y los vitorianos decimocuartos cuando se escriben estas líneas). "Tengo un desafío muy bonito con el Espanyol. Nos quedan once partidos en los que, si nos salvamos, será un hito importante para jugadores y club", ha reconocido Abelardo, el técnico de los 'periquitos'. "Después de volver no hay esos estados de ánimo que había antes y todos partimos de cero", ha reconocido, por su parte, Asier Garitano, entrenador del Alavés.

El siguiente partido del sábado será un Celta-Villarreal, a disputar en Balaídos. Es otro enfrentamiento encuadrado en la lucha por el descenso, al menos por parte del conjunto de Vigo (decimoséptimo en estos momentos; el Villarreal es octavo). ""A nivel físico vamos a estar todos los equipos muy parecidos. Las individualidades decidirán partidos, pero la clave va a estar en cómo se adapte cada equipo. Esperemos ser uno de los que mejor se adapten a esta nueva situación", considera Óscar García Junyent, al frente del banquillo del Celta. "Para el Celta es el primer partido que va a jugar tras tanto tiempo y es en casa, por lo que es posible que les choque más que a nosotros porque no podrán ver a su afición", ha comentado su homólogo en el Villarreal, Javier Calleja (no podrá dirigir desde la banda a su equipo al tener que cumplir aún uno de los dos partidos de suspensión que tenía pendientes antes del confinamiento).

Más tarde, arrancará el Leganés-Valladolid en Butarque. Se trata de otro compromiso enmarcado en la lucha por la permanencia, ya que ahora mismo los madrileños son penúltimos (decimonovenos) y los pucelanos decimoquintos. "Es un rival bueno, que juega al fútbol, bien dirigido, que allá nos complicó las cosas, que tiene mucho tiempo con el mismo míster... nos va a exigir. Si no suma podemos meterle en el lío, sería bueno ganar, claro", analiza Javier Aguirre, entrenador del Leganés, en la previa. "Estarán más desinhibidos, más atrevidos, y en estos casos suelen salir mejor las cosas", valora, por otro lado, Sergio González, preparador del Valladolid.

El partido que pondrá fin al día es el más esperado: Mallorca-Barcelona en Son Moix. El antepenúltimo clasificado de La Liga (decimoctava plaza) recibe nada menos que al líder. "Contra el líder es imposible no estar concentrado. No sé si ellos lo estarán, pero nosotros seguro que sí. Hemos trabajado fuerte desde el parón, y a ver si sacamos algo", opina Take Kubo (centrocampista japonés formado en el Barça y cedido ahora por el Real Madrid en el Mallorca).

LA JORNADA LIGUERA DEL SÁBADO, DESDE LAS 13.00H. EN 'TIEMPO DE JUEGO'

El Espanyol-Alavés, el Celta-Villarreal, el Leganés-Valladolid y el Mallorca-Barcelona podrán seguirse a las 14.00, 17.00, 19.30 y 22.00 respectivamente en 'Tiempo de Juego' (que arranca a las 13.00h.) con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama a través de COPE y COPE.es.

