Sigue este miércoles desde las 19:30h. 'Tiempo de Juego' con el Barcelona - Espanyol y el resto de la jornada

Este miércoles 8 de julio continúa la jornada 35ª de LaLiga Santander con la disputa de tres partidos, que podrás seguir en directo en Tiempo de Juego desde las 19:30 horas.









20.30h: Betis - Osasuna



Osasuna, con el objetivo de volver a ganar, se enfrentará este miércoles al Betis, que buscará certificar la permanencia en medio de un sofocante calor. Jagoba Arrasate perdió a Marc Cardona en el duelo ante el Getafe por una lesión en el bíceps femoral de su pierna izquierda y otro de los atacantes, Enric Gallego, continúa con su recuperación de su lesión en el aductor izquierdo.



Rubén García se marchó de la sesión de recuperación del lunes con molestias y tampoco estará disponible para Sevilla, por lo que Arrasate deberá ingeniárselas en ataque.



En el Betis será baja por sanción uno de los fijos en las alineaciones béticas en esta decepcionante temporada, el centrocampista cántabro Sergio Canales, aunque en contrapartida el Betis podrá contar con otro de sus jugadores franquicia, el francés Nabil Fekir una vez que ha cumplido un partido por acumulación de amonestaciones.





Estadio del Betis, Benito Villamarín. Foto: José Manuel Oliva

20.30h: Getafe - Villarreal



Quinto y sexto clasificado, o lo que es lo mismo, Villarreal y Getafe, respectivamente, medirán sus fuerzas en el Coliseum Alfonso Pérez separados sólo por un punto en un duelo directo para terminar el curso en posiciones europeas. Jorge Molina, se perderá el choque con seguridad tras ver su quinta cartulina amarilla en Pamplona.



De los tres jugadores con problemas físicos, Xabier Etxeita, el uruguayo Erick Cabaco y el nigeriano Peter Etebo, sólo el primero parece que tiene asegurada su presencia en la convocatoria. Los otros dos, se probarán en la sesión matinal previa al choque.



En el once, Bordalás apostará por una alineación continuista y Hugo Duro y Ángel se disputarán el hueco que dejará Molina. El resto, salvo sorpresas, serán los mismos que empataron sin goles en Pamplona contra Osasuna la pasada jornada.



El equipo de Calleja llegará a la cita con las bajas por lesión del argentino Ramiro Funes Mori y del colombiano Carlos Bacca, lesionado el pasado domingo y que ha dicho adiós a lo que resta de temporada. Asimismo, el técnico Javi Calleja deberá esperar a última hora para saber si puede contar con otro de sus delanteros, Paco Alcácer, con molestias musculares, es duda hasta última hora.





Coliseum Alfonso Pérez@HelenaCondis

22.00h: Barcelona - Espanyol



El Barça tiene que ganar para mantener sus opciones al título frente a un Espanyol que podría perder la categoría tras una temporada para olvidar. Los azulgrana, con cuatro partidos por delante, no pueden ceder más si no quieren dejarse sus opciones en LaLiga.



En la lista de convocados de los azulgrana siguen de baja por lesión los defensas Junior Firpo y Samuel Umtiti, así como el centrocampista holandés Frenkie de Jong, que evoluciona favorablemente de una lesión del sóleo y podría regresar la próxima semana al equipo después de entrenarse ya con el grupo.



El entrenador, Francisco Joaquín Pérez Rufete, no podrá contar con el delantero argentino Jonathan Calleri, por sanción. La lista de convocados se conocerá después del entrenamiento del primer equipo en el RCDE Stadium.





Estadio Camp Nou@tjcope





