Sigue este miércoles desde las 19:00h 'Tiempo de Juego' con el Atlético-Real Sociedad y el resto de la jornada

Sevilla y Valencia se citan en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Europa o descenso en Balaídos. El Huesca necesita imperiosamente la victoria ante el Athletic. El Atlético de Madrid lanza contra la Real Sociedad el ataque final a LaLiga en el Wanda Metropolitano. Todo ello podrás seguirlo en Tiempo de Juego desde las 19:00 de la tarde con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.

SEVILLA - VALENCIA (19:00 horas)

El Sevilla, después de sumar en LaLiga ocho partidos sin perder, con siete victorias y un empate, se frenó en seco en su ilusión de optar al título al perder hace dos jornadas ante el Athletic Club (0-1) y no pasar del empate como visitante ante el Real Madrid.



Lopetegui, que vuelve al banquillo tras cumplir en el estadio Alfredo di Stéfano una sanción de un partido de suspensión, debe hacer recuento del desgaste físico de los suyos.



El Valencia afronta el encuentro con la tranquilidad de haber sumado tres puntos ante el Valladolid que le dieron la salvación virtual y que volvieron a confirmar la ascendencia sobre el grupo de Voro González y su capacidad para sacar al equipo de apuros como ya ha hecho en otras temporadas.



Voro dará continuidad a Jasper Cillessen en la portería y a Maxi Gómez, autor del doblete que encarriló la victoria, en la punta del ataque.

Sánchez Pizjuán

CELTA - GETAFE (20:00 horas)

En el Celta, el triunfo del Betis ha complicado sus opciones de alcanzar la sexta plaza, así que su reto ahora pasa por superar al Villarreal.



Coudet recupera para este choque al internacional español Iago Aspas, que no dispuso de minutos en el Estadio de La Cerámica, pero pierde al central mexicano Néstor Araujo, que cumplirá ciclo de tarjetas amarillas. Su ausencia devolverá a la titularidad al ghanés Joseph Aidoo.



Bordalás tendrá que afrontar el duelo con cuatro bajas. A las conocidas por lesión (el colombiano Juan Camilo "Cucho" Hernández, el uruguayo Erick Cabaco y Darío Poveda) se una la de David Timor por sanción. Sin embargo, el técnico alicantino podrá contar con el togolés Djené.

COPE, en el Estadio de Balaídos.

HUESCA - ATHLETIC (20:00 horas)

"Pacheta", entrenador del Huesca, podrá contar para este encuentro con el defensa central Jorge Pulido y con el medio centro Jaime Seoane, dos jugadores titulares para el entrenador del conjunto altoaragonés y que se perdieron el anterior enfrentamiento sanción.



Marcelino recupera a Dani García, de nuevo trabajando con sus compañeros en Lezama tras estar aislado la última semana por ser un contacto cercano de un positivo por covid.



En cambio es baja en relación con el covid-19 Íñigo Lekue, que dio positivo la semana pasada, y tampoco estarán disponibles para este son ausencias los lesionados Yeray Álvarez, Iker Muniain y Yuri Berchiche. Ander Capa, Peru Nolaskoain y Oier Zarraga.

El Alcoraz

ATLÉTICO DE MADRID - REAL SOCIEDAD (22:00 horas)

A falta de tres partidos, el Atlético tiene dos puntos de ventaja sobre el Real Madrid y el Barcelona. Y seis sobre el Sevilla, cuarto. Si logra un pleno que jamás ha conseguido en la era Simeone en las tres jornadas finales, será el campeón por mucho que ganen los demás rivales para impedirlo.



Simeone, con su once definido, prácticamente el mismo que superó sobre el terreno -no en el marcador- al Barcelona, con una única variación: la lesión de Thomas Lemar la suplirá Saúl Ñíguez.



El resto serán los mismos, quizá, si acaso, con la única e improbable variación de la entrada de José María Gíménez, en duda para el once por unas molestias, por Felipe Monteiro en el centro de la defensa.



El equipo de Imanol Alguacil, tras ganar al Elche, se ha visto favorecido por el tropiezo de Villarreal y ahora podría incluso asegurar matemáticamente la sexta plaza si vence este miércoles y su triunfo se ve acompañado de una derrota de equipo castellonense. El técnico guipuzcoano sigue sin poder contar con Mikel Merino.

Wanda Metropolitano

