Sigue este domingo Tiempo de Juego desde las 16:00h con el debut del Real Madrid en Liga

La jornada de domingo de fútbol en Primera División la abrirá el duelo entre Real Sociedad y Rayo Vallecano a las 19:00h y que se disputará en el Reale Arena. Los "Txuri-Urdin" y los 'Rayistas' han empatado en tres de sus últimos cinco enfrentamientos. Y a partir de las 21:00h tendremos el duelo que enfrenta a Mallorca y Real Madrid en Son Moix. Kylian Mbappé debutará en LaLiga en un partido complicado para los blancos en los últimos años. Toda la emoción la podrás seguir en Tiempo de Juego con Paco González y Manolo Lama desde las 17:00 horas, en COPE.

Real Sociedad - Rayo Vallecano (19:00 horas)

La Real Sociedad y el Rayo Vallecano se enfrentan este domingo en la primera jornada de LaLiga EA Sports 2024-2025 con el objetivo de vivir un estreno positivo y comenzar con buen pie el campeonato, para despejar las posibles dudas iniciales, con los vascos mirando arriba y los puestos europeos y el conjunto madrileño, consciente de que todos los puntos son vitales para la permanencia.

El Reale Arena será el escenario este domingo (19.00 horas) del estreno doméstico de la Real y el Rayo, que buscan sumar los tres puntos y encauzar el inicio en LaLiga. El comienzo de una nueva temporada siempre es complicado y está rodeado de dudas e incertidumbre, las cuales intentarán despejar a las primeras de cambio ambos conjuntos, cada uno consciente de su meta final.

En el caso de los vascos, afrontan una nueva temporada con la ilusión de Europa muy presente, después de un pasado curso en el que alcanzaron los octavos de final de la Champions y lograron en Liga clasificarse a la Europa League, jugando competición continental por quinta campaña consecutiva.

Los 'txuri urdin' vuelven a la faena de nuevo con Imanol Alguacil como director de orquesta. El técnico vasco afronta su sexta temporada seguida al frente del banquillo blanquiazul, y deberá de nuevo dar forma a una plantilla con nuevas piezas, como el lateral izquierdo Javi López, el atacante Sergio Gómez, campeón olímpico con España en París, o el centrocampista austriaco Luka Sucic.

Ellos, más los ya conocidos Take Kubo, Mikel Oyarzabal o Martin Zubimendi son los encargados de poner en marcha un engranaje en el que no estará Mikel Merino, cerca de cerrar su traspaso al Arsenal inglés. Sucic o Sergio Gómez serían el recambio del navarro en el once titular, en un centro del campo en el que aparecen también Zubimendi y Brais Méndez.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Y es que solo Javi López será la pieza distinta en la alienación respecto al curso pasado, con Jon Pacheco por el lesionado Zubeldia y acompañando a Aritz Elustondo en el centro de la zaga, mientras Hamari Traoré estará en la derecha. En ataque, Alguacil sigue confiando en las armas que ponen el picante en la Real: sus extremos. Kubo, por la derecha, y Barrenetxea, por la izquierda, parten con ventaja, mientras que Oyarzabal será la referencia, a falta de firmar un 'nueve'.

Así, se esperan pocos cambios en un equipo que llega muy rodado, gracias a los seis partidos amistosos a sus espaldas. Es cierto que los resultados no son los principales indicadores del estado del equipo, pero solo ha sumado dos triunfos en esta pretemporada, frente al G-Osaka y el Verdy japoneses, mientras que cayó ante Alavés, Osasuna, Stade Rennais y Union Berlin.

Con este bagaje, buscará arrancar con buen pie, algo que no se ha dado en las últimas temporadas, ya que el conjunto 'txuri urdin' no ha pasado del empate en cuatro de sus últimos cinco estrenos ligueros. Sin embargo, contra el Rayo Vallecano su rendimiento es garantía de éxito, ya que no ha perdido en los últimos once enfrentamientos directos.

Ante los mayores recursos de los vascos, el Rayo apelará a sus habituales garra y carácter y un estilo reconocible, pero que todavía sigue buscando un Íñigo Pérez que llegó hace seis meses al banquillo rayista. Sin Dimitrievski, el once solo presentará la novedad del fichaje Adrián Embarba, la única cara notable del conjunto madrileño, además de Pelayo Fernández y Pedro Díaz.

Además, tienen las bajas de Raúl de Tomás y Álvaro García, por lo que Sergio Camello, que acaba de regresar con el oro de París hace unos días, sería el titular sin apenas descanso, igual que De Frutos en el enganche, con Isi Palazón por la derecha. Los elegidos por Pérez deberán revertir la situación como visitante del Rayo, que sufrió para salvarse el curso pasado, y que apenas suma una victoria --el 2 de enero, ante el Getafe-- en lo que va de 2024 en Liga, por lo que enlazó en la recta final nueve encuentros sin ganar.

En la pretemporada, el Rayo solo sumó un triunfo, el más reciente ante el Wolves inglés, mientras que sufrió tres derrotas --Bournemotuh, Heerenveen y Guimaraes-- y dos empates --Córdoba y Braga--, por lo que los resultados tampoco invitan al optimismo para el inicio.

Mallorca - Real Madrid (21:00 horas)

El Real Madrid visita este domingo al RCD Mallorca en la primera jornada de LaLiga EA Sports 2024-2025, un duelo al que llega como flamante campeón de la Supercopa de Europa, con un equipo plagado de estrellas tras la llegada de Kylian Mbappé, y en el que buscan seguir engrasando el engranaje y subiendo el nivel para una campaña exigente, que vive su primer examen a nivel doméstico ante el nuevo proyecto bermellón liderado por Jagoba Arrasate.

El fichaje de Kylian Mbappé y a consecución hace apenas unos días de la Supercopa de Europa, el primer título de la temporada, han instaurado el estado de ilusión en el Real Madrid. Y los blancos quieren mantener las buenas sensaciones, incluso mejorarlas, en el estreno doméstico, que por sexta temporada consecutiva será fuera de casa.

Y este curso el escenario será este domingo (21.30 horas) el Mallorca Son Moix, donde espera el nuevo proyecto bermellón, ya sin Javier Aguirre y que ya dirige Arrasate. Los baleares intentarán sorprender a unos madridistas todavía lejos de su mejor versión por la escasa pretemporada y arrancar así con buen pie su andadura doméstica en casa. El de Palma es el segundo partido del campeón de Europa en cuatro días, una muestra de la dureza de un calendario en el que competirán en hasta siete torneos.

Por ello, está por ver que Ancelotti vaya a repetir el once que se midió al Atalanta en Varsovia, en teoría su equipo de gala, pero con jugadores que apenas suman una semana de entrenamientos. El italiano no descarta hacer cambios, aunque dio descanso a los Vinícius, Mbappé, Bellingham y Rodrygo Goes, pero no se descarta que Lucas Vázquez, Brahim Díaz, Luka Modric o Arda Güler, presentes en toda la pretemporada, puedan ser de la partida.

El único contratiempo, además de la ausencia de un David Alaba que sigue recuperándose de una grave lesión de rodilla, es la de Eduardo Camavinga, que estará más de un mes de baja también por un problema en la articulación, lo que deja a Aurelien Tchouameni como único pivote natural.

Sin embargo, los de Ancelotti deben mejorar en el terreno de la construcción, ya que en la primera parte en Varsovia sufrieron demasiado la ausencia de Toni Kroos, sin esa figura que asuma la responsabilidad de ser el motor ofensivo que dé sentido a todo. No obstante, el Real Madrid suplió esa debilidad con verticalidad, velocidad y certeza en el último tercio, espoleados por la variedad de opciones que aporta Mbappé, un Bellingham omnipresente y un 'Vini' cada vez más entonado físicamente.

Los madridistas visitan un escenario en el que ya perdieron en febrero de 2023, la cuarta derrota en Son Moix en el siglo XXI. El curso pasado sumaron los seis puntos de los dos partidos de Liga, aunque no sin sufrimiento gracias a dos escasos 1-0 y 0-1. Sin embargo, el Real Madrid viaja a Palma sin perder en ninguna competición desde mediados de enero (19V y 8E).

Pero tendrá enfrente a un Mallorca que completó el curso pasado una temporada muy notable, llegando a la final de la Copa del Rey, aunque ya no están dirigidos por el mexicano Javier Aguirre. Ahora es el Mallorca de Jagoba Arrasate, quien quiere empezar a ver pinceladas de su idea en la isla en un reto mayúsculo ante el vigente campeón de Liga y Champions.

Ilusión y ganas de crecer son dos conceptos que se repiten en Son Moix, dispuestos a poner este domingo la primera piedra del camino hacia el objetivo principal de la salvación sin sustos. El Mallorca recibirá al Real Madrid con la única baja de Javi Llabrés, en un equipo con las caras nuevas de Mateu Morey, Takuma Asano y Johan Mojica.

Arrasate dejará atrás el habitual sistema de Aguirre de cinco defensas, después de lo probado en una pretemporada en la que lo han ganado todo y solo perdieron en penaltis ante el Bolonia de Champions. Tras la marcha de Rajkovic, el técnico elegirá entre Greif o Leo Roman, mientras en defensa Maffeo y Morey pugnarán por el carril derecho, y Mojica y Lato, por el izquierdo. Samu Costa, pese a tener alguna desavenencia con Arrasate, apunta a titular, mientras que Muriqi estará acompañado por Asano en ataque.

Posibles alineaciones:

RCD Mallorca: Greif; Maffeo, Raíllo, Valjent, Lato; Samu Costa, Mascarell, Darder; Asano, Muriqi y Dani Rodríguez.

Real Madrid: Courtois; Lucas Vázquez, Rüdiger, Militao, Mendy; Tchouameni, Valverde, Bellingham; Brahim, Mbappé y Vinícius.

DESCÁRGATE LA APP DE 'TIEMPO DE JUEGO' Y SUSCRÍBETE A SUS NEWSLETTERS

'Tiempo de Juego' tiene además su propia app en App Store y Android, donde podrás encontrar las últimas noticias, toda la información sobre el programa, vídeos exclusivos con los colaboradores, los resultados de las principales competiciones y los programas deportivos que sólo podrás escuchar en COPE.es. También está disponible de forma gratuita en iPhone y Android la app de COPE con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias y la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil.

Y si quieres recibir diariamente la mejor información del mejor equipo de Deportes, suscríbete a nuestras newsletters. En primer lugar debes registrarte en nuestra web. Para ello, tienes que pinchar en el icono de registro que podrás encontrar en la parte superior de COPE.es, tanto en su versión PC como en móvil. Para registrarte basta sólo con facilitar tu correo electrónico. También puedes acceder con tu perfil en Facebook. Una vez registrado, accede a la opción "Newsletters" de tu perfil y selecciona aquellas a las que quieres suscribirte de manera gratuita. Una vez hecho esto, las recibirás en tu email. En la misma categoría podrás darte de alta en nuevas newsletters o darte de baja en las que ya no quieras recibir.

Estar ahora más cerca de Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño es más sencillo que nunca gracias a las newsletters de COPE. Para no perderte nada de tu radio favorita e informarte de lo que pasa en el mundo del deporte a través de los comunicadores más influyentes de la radio española.