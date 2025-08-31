El Sevilla negocia la salida exprés de Lukebakio

Parece que estamos ante las últimas horas de Lukebakio en el Sevilla. El jugador, que durante el verano se ha negado a escuchar ofertas, viró radicalmente de opinión hace unos días, y su posible salida exprés ha tomado fuerza en los últimos días. El club sigue negociando su salida en este momento. El Benfica parece que podría ser su destino, pero hay otros clubes metidos en las negociaciones. Una vez casi descartada la marcha de Vargas al Villarreal, la venta de Lukebakio parece en este momento la llave que maneja el club para poder reforzar al equipo en las últimas horas del mercado. Nada se puede por dar por hecho, porque todo se negocia sobre la marcha y en las últimas horas.

No obstante, el club ya tiene cerradas dos operaciones. Una se trata del central veterano del Oporto Fabio Cardoso, que jugó cedido la temporada pasada en el Al-Ain y que, como han adelantado los compañeros de AS, firmará un año con el Sevilla. El otro jugador es el centrocampista Batista Mendy, procedente del Trabzonspor. El jugador ya ha sido cazado en el aeropuerto sevillano. No obstante, su fichaje estará ligado a una venta potente. Si no hay traspaso, se tendrá que dar la vuelta.

Mientras tanto, Pedrosa ha salido cedido al Elche y se negocia también la marcha de Iheanacho. Antonio Cordón se la jugará todo a la última carta del lunes. Pero todo está a expensas de la salida de Lukebakio, que, cada hora que pasa, parece más fuera que dentro.