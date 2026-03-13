Shai Gilgeous-Alexander destrona a Wilt Chamberlain y rompe uno de los récords más longevos de la NBA

Shai Gilgeous-Alexander rompió este jueves un récord que llevaba 63 años en manos de Wilt Chamberlain: el de partidos consecutivos con 20 puntos o más. Lo consiguió en el triunfo por 104-102 de Oklahoma City Thunder ante Boston Celtics, en lo que pudo ser una final anticipada de la NBA. El récord de Chamberlain era de 126 partidos consecutivos con al menos 20 puntos. Gilgeous-Alexander ya suma 127.

"Todos los récords y logros son geniales, pero no importan si no ganas, y eso era lo único en lo que pensaba. Hasta ese momento (cuando llegó a 20 puntos) estaba teniendo un partido terrible, terrible", dijo el canadiense en declaraciones a pie de pista. "Si hubiéramos perdido, me habría molestado, y habría cambiado el récord por la victoria cualquier día de la semana. Así que estoy contento de que ganáramos y de haber conseguido el récord", añadió Gilgeous-Alexander.

OKC Shai Gilgeous-Alexander anotando la canasta ganadora contra los Boston Celtics

Los Thunder (52-15) son el mejor equipo de la liga, mientras que los Celtics (43-23) son segundos en el Este, aunque atraviesan un gran momento de forma y acaban de recuperar a Jayson Tatum, lesionado desde la temporada pasada. Hoy, Tatum descansó. Y aún así, los Celtics dominaron el partido durante gran parte del segundo y del tercer cuarto. Fue un duelo igualado, en el que la ventaja máxima de Oklahoma City fue de 7 puntos y de Boston de 12 en el segundo.

Gilgeous-Alexander fue protagonista, no solo con el récord, sino con sus 14 puntos en el último, incluida una canasta a 30 segundos del final que contestó Jaylen Brown para empatar a 102 con 23 segundos en el reloj.

Exhibición de Dončić y victoria de los Lakers

Los Los Angeles Lakers vencieron a los Chicago Bulls por 142-130 y ascienden hasta la tercera posición de la Conferencia Oeste. Lo que parecía un partido sencillo para los californianos terminó siendo más exigente de lo esperado, hasta el punto de que el quinteto titular tuvo que disputar todos los cuartos.

Luka Dončić firmó una actuación extraordinaria, rozando el triple-doble con 51 puntos, 10 rebotes y 9 asistencias, además de 3 robos y 1 tapón. Se trata de su mejor registro anotador desde que llegó a los Lakers. El esloveno estuvo bien acompañado por Austin Reaves, que aportó 30 puntos, 5 rebotes y 7 asistencias, y por LeBron James, que sumó 18 puntos, 7 rebotes y 7 asistencias.

Por parte de los Bulls, el jugador más destacado fue Josh Giddey, con 27 puntos, 8 rebotes y 15 asistencias.

Remontada de los Nuggets en San Antonio

En otro encuentro, los Denver Nuggets derrotaron 136-131 a los San Antonio Spurs en un duelo en el que remontaron 20 puntos como visitantes y en el que no participó Victor Wembanyama.

El protagonista del partido fue Nikola Jokić, que firmó un triple-doble antológico con 31 puntos, 20 rebotes y 12 asistencias, además de 3 robos y 2 tapones. También fue clave la aportación de Jamal Murray, que anotó 39 puntos, con 2 rebotes y 7 asistencias.

En los Spurs destacó Stephon Castle, que logró un triple-doble de 30 puntos, 11 rebotes y 10 asistencias, mientras que De'Aaron Fox aportó 27 puntos, 3 rebotes y 9 asistencias.

resto de la jornada

Además, los Detroit Pistons se impusieron 131-109 a los Philadelphia 76ers. Por su parte, los Phoenix Suns vencieron 123-108 a los Indiana Pacers, con una gran actuación de Devin Booker, que anotó 43 puntos.