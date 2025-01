El serio aviso del presidente de la SD Logroñés sobre los problemas que amenazan a la Primera RFEF: "Va en cascada, va a explotar"

La reestructuración que la Federación Española de Fútbol puso en marcha en la temporada 2021-2022 para todas las categorías que había por debajo de Segunda División sigue sembrando dudas en algunos clubes.

Es la cuarta temporada en la que, en el fútbol español, desapareció la Segunda B y se sustituyó por la Primera RFEF y la Segunda RFEF, con la idea de que la 'Primera Federación' fuese una categoría superior a la extinta Segunda B, en la que los equipos más fuertes que compitiesen por debajo de LaLiga pudieran obtener mejores ingresos por aquello de poder vender mejor conceptos como los derechos televisivos, entre otros.

La Tercera División, que cambió su denomincación a Tercera RFEF pasó a ser la quinta categoría, en vez de la cuarta, y su estructura regional no sufrió cambios en cuanto a su organización.

EL AVISO DE UN PRESIDENTE: "VA A EXPLOTAR"

El último en advertir sobre los riesgos de esta reestructuración que tiene apenas cuatro temporadas de vida ha sido el presidente de la SD Logroñés, equipo descendido el pasado verano a Segunda RFEF.

Eduardo Guerra avisa de dos problemas importantes que pueden acabar por destrozar al fútbol español: la inflación y la falta de previsión de ingresos que los clubes reciben de la Federación Española.

En una entrevista concedida a 'Gol sin VAR', Guerra recuerda que, cuando se puso en marcha este nuevo modelo de competición, "nos vendieron que eso iba a ser poco más que el maná pero se fue descubriendo que no era así", y lamenta que, en apenas tres años, "los costes de las plantillas han aumentado entre un 30 y un 40 por ciento".

Gran parte de la culpa del aumento de dichos costes se produce porque "hay una veintena de clubes que son proyectos de inversiones, y todos tienen pérdidas. Eso obliga a gastar más de lo que se debe y es malo porque, al final, inflaciona mucho la categoría. Y lo que es peor: inflaciona las que está debajo porque esto va en cascada".

El presidente del club logroñés sugiere que la RFEF tome dos medidas urgentes: que ponga un límite salarial y "que hagan saber a los clubes claramente del dinero del que disponen para gastar".

En este sentido, comentó "la dura batalla que he tenido con la Federación Española para saber el dinero que nos van a dar. Ya sea mucho o poco, tengo que saberlo en marzo o abril, para hacer unos presupuestos y saber lo que podemos gastar". La grave consecuencia de no conocer ese dato antes del verano hizo que la SD Logroñés, "con un presupuesto inferior al de otros equipos", terminara por "no tener una previsión correcta", y acabar descendiendo: "los milagros no suceden todos los años".