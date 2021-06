Primera RFEF: preguntas y respuestas

La Primera División de la Federación, la categoría que sustituye a la Segunda Divsión B, va perfilando sus líneas maestras. Ayer jueves, en el salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, se produjo una reunión con los 40 equipos participantes para poner las bases de la competición. Hay temas que se cerraron ya y otros que quedan pendientes para futuras reuniones. Intentamos aclarar qué se sabe y qué no se sabe de la Primera RFEF

DIVISIÓN DE GRUPOS

Quedó aprobado. La Federación sometió a votación dos posibles repartos y fueron los clubes lo que decidieron por mayoría la composición de los grupos. El Deportivo estará en el A y se enfrentará a los siguientes equipos: Racing de Ferrol, Celta B, Racing de Santander, Cultura y Deportiva Leonesa, Athletic de Bilbao B, Tudelano, Calahorra, UD Logroñés, Valladolid B, Zamora, Unionistas, San Sebastián de los Reyes, Rayo Majadahonda, DUX Internacional de Madrid, Talavera, Badajoz, Extremadura, Real Unión de Irún y SD Logroñés

SISTEMA DE COMPETICIÓN Y PLAY OFF

El campeón de cada grupo asciende directamente y los cinco últimos de cada uno de ellos, desciende. Esto está cerrado. También que el segundo, tercero, cuarto y quinto jugarán un play off de ascenso en sede neutral y en dos eliminatorias a partido único. Lo que todavía no está aprobado de forma definitiva es si en ese play off se cruzarán los grupos y jugarán entre ellos. Rafael Louzán, presidente de la Federación Gallega, estuvo presente en la reunión y cree que finalmente se cruzarán los grupos A y B pero que es uno de los temas pendientes, según confirmó en Deportes COPE Coruña

FICHAS SUB 23

Se quedan en seis, tal y como estaban hasta ahora. Fue uno de los puntos de mayor discusión. En principio, se manejó la idea de subirlo a ocho, pero, finalmente, se aprobó que no hubiera esa modificación. Era uno de los puntos importantes para la confección de la plantilla.

INICIO DE LA LIGA

No se sabe todavía. Se baraja mediados o finales del mes de agosto, pero no hay una fecha definitiva

DERECHOS DE TELEVISIÓN

Tema pendiente. Es un asunto complicado y no se cerró nada en la reunión de ayer jueves. La idea de la Federación es que los clubes le cedan sus derechos y hacer una venta centralizada. En estos momentos, no se conoce todavía dónde se podrán ver los partidos del Deportivo de la temporada 21-22.