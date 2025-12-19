Sarabia califica como "injusto" el nuevo formato de la Copa del Rey que favorece a los grandes: "Leí un tuit del Athletic que decía que comenzaba la Copa y nosotros llevamos tres partidos"

El entrenador del Elche, Eder Sarabia, calificó este viernes en rueda de prensa, como "injusto" el sistema de competición de la Copa del Rey, ya que recordó que no todos los equipos disputan el mismo número de partidos ni hay sorteo puro.

"Ayer leí un tuit del Athletic en el que decía que comenzaba la Copa y nosotros llevamos tres partidos", señaló el vasco, que lamentó que además no exista "sorteo puro" en la próxima ronda. Ese sorteo, que se realizará el próximo 7 de enero, ha generado polémica debido a que los equipos de la Supercopa de España (Real Madrid, Barcelona, Atlético y Athletic) se enfrentarán a un rival de inferior categoría, que en este caso podrían ser: Albacete, Burgos, Cultural, Racing, Deportivo o Granada.

El preparador del Elche aseguró que su equipo "va a ir a por la Copa", ya que no se siente inferior a ningún rival, algo que consideró que ha quedado demostrado durante lo que se lleva disputado de Liga. Y el conjunto ilicitano se ha marcado como objetivo que la afición franjiverde pueda disputar alguna eliminatoria en el Martínez Valero.

"Cuando venga la Copa vamos a ir con todo. Si el año pasado ya nos ilusionamos, ahora, con más argumentos, mucho más", sentenció el técnico del Elche.