Lakers y Thunder curan heridas en un día histórico para Kawhi Leonard

Kawhi Leonard fue el gran protagonista de la noche en la NBA con 55 puntos y 11 rebotes.

Kawhi Leonard firmó este domingo su récord anotador con 55 puntos con los que destrozó a los Detroit Pistons. Los 55 puntos de su estrella dieron a los Clippers (10-21) su cuarta victoria consecutiva, lograda por 112-99 sobre los Pistons (24-8), que siguen como líderes del Este pero que no pasan por su mejor momento.

Leonard completó un partidazo con 11 rebotes (doble-doble), 5 robos, 3 tapones y 2 asistencias. El único 'pero' a su exhibición fue fallar uno de los 17 tiros libres que lanzó, cortando una racha de 64 seguidos anotados. James Harden añadió otros 28 puntos a la cuenta de los Clippers; mientras que, para los Pistons, Cade Cunningham terminó con 27 puntos y 9 asistencias y Jalen Duren con 18 puntos y 14 rebotes.

Los Thunder pasan página

Los Thunder se reencontraron con la victoria al imponerse por 129-104 a los 76ers, dejando atrás las dos derrotas encajadas esta semana frente a los San Antonio Spurs. Los fantasmas de esas derrotas sobrevolaron el Paycom Center de Oklahoma City durante un primer tiempo muy igualado, con hasta 12 empates en el marcador y en el que los 76ers (16-14) llegaron a ponerse por delante en varias ocasiones. Pero los Thunder pisaron el acelerador tras el descanso y ya no miraron atrás.

Chet Holmgren fue el mejor de los Thunder con 29 puntos, 9 rebotes y 4 tapones. Shai Gilgeous-Alexander terminó con 27 puntos y 5 asistencias, mientras que Aaron Wiggins anotó 15 puntos, Jalen Williams 14 y Ajay Mitchell 13. Tyrese Maxey, con 28 puntos, fue el máximo anotador de unos Sixers que jugaron sin Joel Embiid.

Conjuro en Los Ángeles

También reaccionaron los Lakers (20-10), que venían de encadenar tres derrotas consecutivas y de la rajada de su entrenador, JJ Redick, tras el correctivo ante los Houston Rockets el día de Navidad. Superaron por 125-101 a los Sacramento Kings (8-24) con 34 puntos y 7 asistencias de Luka Doncic y 24 de LeBron James. Nick Smith Jr., suplente, contribuyó con 21 puntos a la cuenta de los Lakers.

Fue el primer partido sin Austin Reaves por su nueva lesión en la pantorrilla, que le tendrá de baja al menos un mes. Este sábado, Redick dirigió un entrenamiento y mantuvo una reunión de equipo, que adelantó que iba a ser "incómoda", para intentar reconducir el rumbo del conjunto. El mejor de los Kings fue DeMar DeRozan con 22 puntos.

Derrotas de Celtics y Grizzlies

Los Boston Celtics cayeron derrotados por 114-108 frente a los en Portland Trail Blazers pese a los 37 puntos anotados por Jaylen Brown, autor de 30 o más puntos en cada partido disputado este mes de diciembre. El 'rookie' español Hugo González aportó 13 puntos, 6 rebotes, 3 asistencias y 2 robos en algo más de 30 minutos en pista.

También jugó el otro español en la NBA, el canario Santi Aldama, de los Memphis Grizzlies, que perdieron por 116-112 ante los Washington Wizards. Aldama, titular con los Grizzlies, firmó un doble-doble con 14 puntos, 10 rebotes, 5 robos y 3 asistencias. Además, los Toronto Raptors ganaron 127-141 a los Golden State Warriors tras dos prórrogas y con un triple-doble de Scottie Barnes, que firmó 23 puntos, 25 rebotes y 10 asistencias.