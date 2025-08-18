Santi Cañizares aplaude que el CTA reconozca el error en el polémico gol de Ferran Torres: "Buena señal"

El FC Barcelona comenzó su andadura en LaLiga con una victoria frente al Mallorca. Los goles azulgranas los consiguieron Raphinha, Ferrán Torres y Lamine Yamal. Pese a llevarse los tres puntos de Soin Moix, Hansi Flick compareció en rueda de prensa y no se sintió del todo satisfecho."No es fácil seguir con 0-2 y el rival con dos jugadores menos, pero tenemos que jugar más rápido. La defensa del rival no dio mucho espacios. Son tres puntos, pero tenemos que trabajar en alguna situación y hacerlo mejor", expresó el alemán.

EFE Lamine Yamal celebra el tercer gol del Barcelona ante el Mallorca

un encuentro con mucha polémica

La polémica estuvo presente en el duelo entre mallorquines y barceloneses. En el minuto 24 de la primera parte, Lamine Yamal disparó desde fuera del área y el balón fue a la cabeza de Antonio Raillo. El capitán del Mallorca se quedó en el suelo y acto seguido Ferran Torres consiguió el segundo gol del Barcelona con un disparo ajustado a la escuadra.

EFE Lamine Yamal y Raphinha celebran el gol del Barcelona ante el Mallorca

Al acabar el partido, Antonio Raillo habló en Movistar+ y ahí dejó claro que en el gol de Ferran Torres se tendría que haber aplicado el reglamento que marca LaLiga. Esto no fue lo único que cabreó al equipo de Jagoba Arrasate. Casi en el final de la primera parte, Raphinha realizó una entrada temeraria sobre Mateu Morey que fue sancionada únicamente con tarjeta amarilla.

la opinión de santi cañizares

En el segundo tramo de 'El tertulión de los domingos', Juanma Castaño sacó a debate el gol de Ferran Torres en Mallorca en el que Raillo recibió un balonazo en la cabeza. Antes de que todos hablasen, Isaac Fouto informó que el CTA había reconocido que Munuera Montero tenía que haber anulado el tanto del extremo del Barcelona y que dentro de poco darán una rueda de prensa para hablar sobre los errores de la jornada: "Marta Frías, portavoz del CTA, saldrá y hablará sobre jugadas concretas que se han producido a lo largo de todos los partidos".

Acto seguido intervino Santi Cañizares y tuvo buenas palabras para el nuevo CTA presidido por Fran Soto tras haber escuchado la información que aportó Fouto: "Es buena señal que sus superiores reconozcan el error del gol de Ferran Torres porque hasta ahora se tapaba una cosa con la otra y al final no había error nunca. Cuando más nos cuesta comprender, es cuando los superiores dicen que el árbitro de turno lo ha hecho bien".

Para finalizar, Cañizares destacó que en ocasiones se trata de proteger al colegiado cuando anteriormente ha cometido fallos garrafales en el partido. "Hay jugadas que son increíblemente claras y a la hora de tapar la polémica o cubrir a su árbitro, se justifican cosas que son injustificables. A mí lo que me gusta es que la dirección tenga la humildad de decir lo que está mal arbitrado", expresó.

