Tremendo 'enganchón' de Iñigo Martínez con un aficionado que está a punto de llegar a las manos

El jugador del Barcelona, Iñigo Martínez, ha sido noticia durante las últimas horas por un vídeo que ha salido a la luz donde se le ve recriminando una actitud a un aficionado antes de la celebración del entrenamiento del conjunto blaugrana que tuvo lugar este pasado domingo.

En las imágenes difundidas por el usuario @julenathclub en la red social 'X' se ve como Iñigo Martínez para el coche en mitad de la calle y se baja del mismo dejando la puerta abierta para encararse con una de las personas que estaban alli presentes.

En el citado vídeo se oye como Iñigo le dice en repetidas ocasiones "la última que me llamas tonto, ¿me has oído? la última vez, ni tú ni tu amigo. Tu amigo lo mismo". Mientras que decía eso, el central culé se dirigía a él con el dedo en alto.

Finalmente, Iñigo se vuelve a ir hacia su coche y se le escucha decir por último: "No vayas de chulo porque...". No es la primera que sucede algo parecido con los jugadores blaugranas, lo que ocurrió es que en esta ocasión el central barcelonista 'estalló' y decidió encarse a los aficionados que le estaban insultado.

Tal y como ha podido saber nuestra compañera Helena Condis, los jugadores empiezan a estar hartos de vivir situaciones como estas porque cada día es lo mismo y luego además comercializan con los cromos o con las camisetas que ellos firman.

Entrenamiento del Barcelona

La escena de Iñigo Martínez con ese aficionado se produjo, como decimo, antes del entrenamiento que tuvo lugar este pasado domingo en la Ciudad Deportiva del Barcelona.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Primera sesión del conjunto de Xavi Hernández tras la victoria del sábado ante Las Palmas y con la vista puesta en el duelo de Champions League ante el Paris Saint-Germain en tierras galas del próximo miércoles 10 de abril.

El Barcelona no jugará ningún partido hasta ese día ya que este fin de semana solo se jugará la final de la Copa del Rey entre el Athletic Club y el Mallorca.

Si te quieres enterar de la actualidad deportiva, de los mejores momentos del programa o de las curiosidades más profundas de Tiempo de Juego o El Partidazo, únete ya a nuestros canales de Whastapp PINCHANDO AQUÍ y PINCHANDO AQUÍ.