Rüdiger se rinde a Lamine Yamal y su talento: "Es aterrador el jugador que es con 17 años"

El central alemán del Real Madrid, Antonio Rüdiger, ha concedido una amplia entrevista al podcast 'The Inside Scoop' en la que habla de su llegada al equipo blanco, su salida del Chelsea, sus compañeros en la capital de España y escoge a sus futbolistas favoritos en diversas posiciones.

En la misma, Rüdiger no duda en elogiar a un Lamine Yamal del que dice que "hay que reconocer el mérito a este tío. Tiene sólo 17 años y no es nada ridículo lo que está haciendo. Tiene un gran futuro al frente del Barcelona. El jugador que ya es para ellos con 17 años es bastante aterrador... bastante aterrador. Ojalá siga sano", se sinceró sobre la estrella azulgrana.

la posición de central

El germano, uno de los mejores centrales del mundo, asegura que "ficharía a William Saliba" para el Real Madrid, aunque "estoy muy contento con mi compañero en el puesto de central, Eder Militao. Ha vuelto de una dura lesión y está recuperando su mejor nivel. Pero hay tantos partidos que rotaríamos y tener a Saliba... sería genial".

EFE William Saliba, central francés del Arsenal en un partido de la Champions.

Cuestionado sobre si esta entre los top de su posición apunta que “este tipo de cosas las debe juzgar otra gente. Miro a gente como Ramos, Pepe, Thiago Silva... Esa gente para mí era de clase mundial. Si la gente piensa que yo soy como ellos, no les voy a llevar la contraria. Pero, otra gente dice que soy una mierda... y esa me motiva más”.

El Real Madrid

Rüdiger también ha hablado de Kylian Mbappé del que dice que "escuchas estas cosas, 'Oh, Kylian afectará el vestuario', pero es un tipo con los pies en la tierra. Le veo maduro y ya está marcando goles, influyendo y el juego de vinculación con él, Vinicius, Rodrygo y Jude va mejorando".

Cordon Press Rüdiger felicita a Mbappé tras un gol del francés esta temporada.

Recuerda con mucho cariño su llegada al club y dice que "no lo podía creer". "Era el 9 de mayo de 2022 cuando firmé con el Real Madrid. Vinieron a Londres. Fue irreal. Abracé a mis hijos, no lo podía creer. Me regalaron una camiseta, todavía la tengo. Lo estuve sosteniendo todo el día. El Real Madrid no llama a tu puerta a menudo en tu carrera y sentí que estaba preparado para ese paso".

Los mejores del mundo

"¿El mejor futbolista con el que jamás haya jugado? Karim Benzema. Podría haber dicho muchos. Sabes, podría haber mencionado a Luka Modric, Tony Kroos o Eden Hazard, pero tengo que quedarme con Karim Benzema porque era un gran delantero. ¡Su inteligencia es increíble! Clase mundial", apunta sobre su excompañero.

Sin embargo, reconoce que el jugador más complicado contra el que ha jugado ha sido el Kun Agüero: "Era muy difícil enfrentarse a ese tipo, muy difícil. Podría decir Messi o Ronaldo, pero para mí son de otro planeta, así que vamos con seres humanos".

Cordon Press El alemán y el noruego han protagonizado grandes batallas en Champions.

También habla de Haaland al que ha tenido oportunidad de marcar y secar como madridista: “Pienso que soy un defensor de la vieja escuela que ama pelear con delanteros como él. Ese tío es una bestia. No se que come o que hace, pero es... Wow. Su potencia... Cuando veo sus goles sabes que si el centro va alto al segundo palo no puedes ganarle. Es una bestia. Una locura. No marcó contra nosotros y eso, pero pegó un larguero. Es difícil prepárate. Tienes que estar listo para la batalla física y no dejar mucho espacio a tu espalda porque ahí también es peligroso. Si corres con él, puede ser difícil. Cuando saca el brazo... Hay poca gente que pueda igualarle físicamente. La única persona que he visto que le haya podido igualar es Virgil Van Dijk y Saliba. Bueno y yo...hice mi trabajo (risas)”.

El aura blanca y sus goles

“Es mi tercera temporada aquí y no te lo puedo explicar. Por ejemplo, cuando jugamos en el Bernabéu contra el Bayern la temporada pasada. Tío, no te miento... Marcaron, lo celebraron como que pasaba el tiempo. Hubo un momento cuando marcamos un gol que el VAR dijo que había falta de Kimmich. Ahí, sabía que íbamos a ganar. Tenía esa sensación. Nuestra afición no nos abucheaba ni nada parecido. Estaban animando cada vez más y más. Vini cogió el balón y empezó con sus cosas. Te da confianza. Luego entró Joselu y en dos minutos el partido había cambiado. Así es el Real Madrid. No puede explicarse”, afirma sobre la grandeza de su equipo.

Por último es preguntado por sus curiosas celebraciones y las collejas que les pega a sus compañeros cuando marcan: “Yo también me pregunto por qué lo hago. Cuando yo marco también me caen unas cuantas. Así es como les demuestro mi amor a los demás jugadores”.