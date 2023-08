Rubiales pide perdón por su beso a Jenni Hermoso: "Tengo que disculparme y aprender del error"

Luis Rubiales, presidente de la RFEF, ha pedido públicamente perdón por su beso con Jenni Hermoso durante la entrega de medallas del Mundial. "Tengo que disculparme y aprender de esto", afirma el presidente en un vídeo de la Federación.

La acción de Rubiales creó un gran revuelo durante este pasado domingo y el presidente de la Española ha sido duramente criticado tanto por miembros del Gobierno de España como por los aficionados.

Polémica por el beso de Rubiales a Jenni Hermoso en la entrega de medallas El presidente de la RFEF protagonizó la imagen más polémica de la celebración del Mundial cuando besó en la boca a Jenni Hermoso. 20 ago 2023 - 22:24

Los dos protagonistas hablaron este pasado domingo con Juanma Castaño en El Tertulión de los domingos de Tiempo de Juego. Rubiales y Jenni quitaron hierro al asunto. "Es un pico de dos amigos, no hagamos caso a los tontos y a los idiotas", eran las palabras del presidente de la Federación. Mientras que la jugadora decía: "El beso no me lo esperaba, pero se va a quedar en una anécdota".

Las disculpas de Rubiales:

"Estamos ante un hecho histórico, uno de los días más felices del fútbol español. Somos campeonas del mundo, algo por lo que llevamos trabajando mucho y por lo que nos sentimos orgullososo.

Pero también hay un hecho que tengo que lamentar. Y es todo lo ocurrido entre una jugadora y yo, con la que existen una magnífica relación y donde seguramente me he equivocado. En un momento de máxima efusividad sin ninguna mala intención y ninguna mala fe sucedió al de una manera muy espontánea.

Aquí no entendimos la polémica y fuera se ha formado un revuelo...que si por ello hay gente que se ha sentido dañada tengo que disculparte y aprender de esto. Porque cuando uno es presidente de una institución como la Federación tiene que tener más cuidado

Mis palabras diciendo que es una idiotez fueron porque no le dabámos importancia. También pido perdón ante ellos porque tendrán sus motivos para enfadarse. Y, por último, estoy apenado porque ante el mayor éxito de nuestra historia en el fútbol femenino esto haya empañado la celebración. Hay que darle el mérito a las mujeres y al equipo liderado por Jorge Vilda".