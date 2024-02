Ricky Rubio: "Hace 3-4 meses el baloncesto se me había acabado, pero aquí estoy"

El base internacional español Ricky Rubio quiso mandar este lunes, durante su presentación oficial como jugador del Barça, un mensaje a todos aquellas personas que, como él, sufren o han sufrido problemas de salud mental al afirmar que "trabajando y con ayuda se sale de esta oscuridad".

"Por tres meses, para mí el baloncesto había acabado para siempre, pero en el último mes y medio he trabajado para llegar a este punto. Espero ayudar a la gente que está pasando por este momento. He estado en la oscuridad, pero trabajando y con la ayuda necesaria de profesionales, al final se sale", explicó el base sobre su decisión de abandonar la NBA para recuperar su salud mental y, meses después, fichar por el Barça.

Rubio fue presentado este lunes en el Auditori 1899, en las inmediaciones del Spotify Camp Nou, en un acto que contó con la participación del presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, y del directivo responsable de la sección de baloncesto, Josep Cubells.

El discurs de Josep Cubells, directiu responsable del @FCBbasket ??? pic.twitter.com/jAWbiMEu3V — Barça Basket (@FCBbasket) February 26, 2024

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

SIN FECHA DE REGRESO AL BARÇA

Pese a haber jugado con España los dos partidos de clasificación para el Eurobasket, todavía no hay fecha exacta para su debut con el Barça. "Estamos ajustando la nave. Eran 6-7 meses sin jugar un partido, son cosas que pasan pero no tengo nada grave. Hoy firmo, estoy a disposición del 'staff' pero hay un plan de plantilla y yo entra a un equipo rodado. Miraremos la mejor forma posible para entrar", aportó Ricky Rubio.

"Estoy comprometido al cien por cien pero si mi problema vuelve tendré que parar. Ojalá no se tenga que utilizar esa cláusula. Estoy aquí al cien por cien y ya se verá", aportó el base de El Masnou, de 33 años.

Comença l'acte de presentació de Ricky Rubio ?? pic.twitter.com/LBS2SuRVtG — Barça Basket (@FCBbasket) February 26, 2024

Y es que, sincero como siempre, aseguró nada más empezar su discurso de agradecimientos que el proceso mental que sufrió todavía está ahí y que sigue luchando por recuperarse del todo. "Era un momento complicado y me dejasteis espacio, ahora estoy aquí para explicar el proceso, aunque todavía estoy ahí, esto no acaba", reconoció.

AGRADECIMIENTOS SINCEROS

"A la FEB, cuando ocurrió, sentí lo que #LaFamilia era. Le comenté a Scariolo que me tenía que ir, la FEB podía haber tomado la vía de empujarme a seguir jugando y optó por pensar en la persona antes que en el jugador. Me brindó un apoyo en un momento muy complicado. Ahora, que he pedido otra vez su ayuda, me han ayudado increible en esta semana para poner el punto seguido a esta recuperación", comentó, sincero y agrecido, sobre el buen trato recibido por parte de la Federación Española de Baloncesto.

Y también agradeció al Barça su trato y paciencia, dejándole primero, hace casi un mes, volver a entrenarse. "Gracias al Barça, lo que pedí no era fácil. Era salirme de la línea. Entrar en un club profesional en mitad de una temporada y pedir unas condiciones no habituales, creo que lo aceptaron en todo momento y por eso estamos aquí. Gracias al staff, director deportivo, y vestuario, que lo entendió perfectamente. En 18 años como profesional no había tenido una situación así nunca, el vestuario me ha aceptado increíble y me he sentido respetado y que entienden mi situación", se sinceró.

"Gracias a familia, amigos, a mi mujer e hijo. Cuando pasas por un momento así, las cosas son difíciles pero sentir que no estás solo te hace tirar adelante. Y a mi terapeuta, sin ella esto hubiera sido imposible. Lo he sacado adelante, aquí estamos", concluyó un Ricky Rubio, ovacionado en varias ocasiones por el auditorio.