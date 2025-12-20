Ribéry explica uno de los momentos más tensos de su carrera tras la bofetada a Carvajal: "Me miraban como si quisieran matarme"

El exfutbolista Franck Ribéry ha recordado uno de los capítulos más tensos de su carrera, una historia de las que solo él puede contar. El francés, que ha vivido mil batallas en los grandes escenarios europeos, ha rememorado un tenso enfrentamiento contra el Real Madrid que se convirtió en un auténtico infierno para él dentro del campo.

PRESSE SPORTS / Cordon Press Franck Ribéry

Todo comenzó con una agresión al lateral del equipo blanco. "Grité a Carvajal y acabé dándole una bofetada", ha confesado el propio Ribéry. A partir de ese momento, la situación se descontroló y la tensión se apoderó del partido, especialmente por la reacción de dos pesos pesados del vestuario madridista: Sergio Ramos y Pepe.

Según el francés, los dos centrales decidieron tomarse la justicia por su mano. “A partir de ahí, Ramos y Pepe decidieron hacerme la vida imposible. Me miraban como si quisieran matarme cada vez que tocaba el balón”, ha asegurado. La persecución llegó a tal punto que el partido pasó a un segundo plano.

"El partido pasó a ser una cuestión de supervivencia"

Ribéry ha detallado cómo el encuentro se convirtió en una lucha personal. "El partido pasó a ser una cuestión de supervivencia. Pepe ya no iba al balón, me perseguía a mí", ha relatado. El ex del Bayern, que nunca rehuyó el cuerpo a cuerpo, ha reconocido que aquella noche comprendió lo que significaba enfrentarse al Madrid más aguerrido: "Con ellos no había tregua. Ni un segundo de respiro".