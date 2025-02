La respuesta viral de Iago Aspas a Giuliano Simeone antes de lanzar el penalti durante el Atlético-Celta: "¿Dónde lo vas a patear?"

Atlético de Madrid y Celta de Vigo empataron a uno en un encuentro marcado por la expulsión a Pablo Barrios a los cinco minutos de juego por una entrada sobre el vigués Pablo Durán.

EFE Pablo Barrios, expulsado durante el encuentro Atlético de Madrid-Celta

El Celta se adelantó en el marcador en el minuto 68 gracias a un gol de penalti transformado por Iago Aspas. Pena máxima cometida por Le Normand sobre Borja Iglesias y que el capitán celtarra no perdonó.

En el minuto 81, el noruego Alexander Sorloth puso el 1-1 final y que permitió a los de Diego Pablo Simeone seguir a un punto de un Real Madrid que horas antes tampoco pudo conseguir la victoria en su visita a Osasuna a Pamplona (1-1).

penalti

Ese penalti de Le Normand sobre Borja Iglesias que fue tema de debate durante la retransmisión del encuentro en Tiempo de Juego.

El director y presentador del programa, Paco González, realizaba la siguiente explicación de la jugada: "Agarrón no veo, a lo mejor choque pierna izquierda con pierna izquierda o pie izquierdo con pie izquierdo. La caída no es muy natural. Si, pierna izquierda con pierna izquierda. Ahora como haya una foto de que la ha pisado un poquito pues ya sabéis, eso no lo mueve nadie. El pisotín, el nuestro de cada día".

Imagen del pisotón de Le Normand a Borja Iglesias

El ganador del Tour de Francia 2006, Óscar Pereiro, fue claro con esta polémica: "En este fútbol, penalti como una casa". Misma línea que defendió Gonzalo Miró a la hora de analizar la jugada: "Si pisar a un rival dentro del área suele ser falta, sí. Penalti".

Sin embargo, el especialista abitral de Tiempo de Juego Pedro Martín siguió la línea contraria: "Es un penalti de cachondeo. No lo pitaría en mi vida, pero por las instrucciones que tienen los árbitros es penalti".

conversación previa

Nuestros compañeros de Dazn han emitido durante las últimas horas una conversación entre Giuliano Simeone e Iago Aspas en los instantes previos al lanzamiento desde los once metros.

El jugador del Atlético fue a hablar con Aspas para intentar desconcentrarle y le pregunta "¿dónde lo vas a patear?"

Giuliano Simeone e Iago Aspas

El atacante vigués, entre risas, le contestó con humor. Una respuesta que se ha hecho viral en las redes sociales: "A la red".

Luego ya llegaron compañeros de Aspas para retirar al 'Cholito' y que así el 'Príncipe de las Bateas' pudiera realizar el lanzamiento.

Iago Aspas y Giuliano Aspas

Si te quieres enterar de la actualidad deportiva, de los mejores momentos del programa o de las curiosidades más profundas de Tiempo de Juego o El Partidazo, únete ya a nuestros canales de WhatsApp PINCHANDO AQUÍ (Tiempo de Juego) y PINCHANDO AQUÍ (El Partidazo).