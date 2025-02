La reflexión de Paco González tras ver el penalti pitado a favor del Celta en el Metropolitano: "Qué felices son los árbitros cuándo..."

El Atlético de Madrid ha recibido este sábado al Celta de Vigo en un encuentro que comenzó a las 18.30h en el Metropolitano. Choque que comenzó justo después del nuevo pinchazo de un Real Madrid que no pasó del empate a 1 ante Osasuna en Pamplona tras un polémico encuentro.

Pablo Barrios, centrocampista del Atlético de Madrid, fue expulsado este sábado en el minuto 6 del partido contra el Celta en el Metropolitano, por una entrada sobre Pablo Durán en el medio campo.

EFE Pablo Barrios, expulsado durante el encuentro Atlético de Madrid-Celta

Inicialmente, el árbitro Martínez Munuera amonestó la falta con tarjeta amarilla, pero fue llamado por el VAR para revisar la acción en el monitor a pie de campo. Tras revisarla, el colegiado anuló la amarilla y mostró la roja a Pablo Barrios.

Un gol de Alexander Sorloth en el minuto 82 niveló el 0-1 de penalti de Iago Aspas y rescató un punto para el Atlético de Madrid contra el Celta.

EFE Sorloth y Gallaguer celebran el gol del empate entre el Atlético y el Celta

El Atlético continúa segundo, a expensas del resultado de este lunes del Barcelona en Vallecas ante el Rayo, y sigue a un punto del liderato del Real Madrid.

Hacia el minuto 66 del encuentro de este sábado se produjo otras de las jugadas polémicas del partido cuando el colegiado señaló penalti por un pisotón de Robin Le Normand sobre Borja Iglesias cuando este intentaba controlar un balón dentro del área.

Imagen del pisotón de Le Normand a Borja Iglesias

Durante la retransmisión del encuentro en Tiempo de Juego, Paco González realizaba la siguiente explicación de la jugada: "Agarrón no veo, a lo mejor choque pierna izquierda con pierna izquierda o pie izquierdo con pie izquierdo. La caída no es muy natural. Si, pierna izquierda con pierna izquierda. Ahora como haya una foto de que la ha pisado un poquito pues ya sabéis, eso no lo mueve nadie. El pisotín, el nuestro de cada día".

El ganador del Tour de Francia 2006, Óscar Pereiro, fue claro con esta polémica: "En este fútbol, penalti como una casa". Misma línea que defendió Gonzalo Miró a la hora de analizar la jugada: "Si pisar a un rival dentro del área suele ser falta, sí. Penalti".

Sin embargo, el especialista abitral de Tiempo de Juego Pedro Martín siguió la línea contraria: "Es un penalti de cachondeo. No lo pitaría en mi vida, pero por las instrucciones que tienen los árbitros es penalti".

Todo este análisis se añadió la reflexión final de Paco González: "Qué felices son los árbitros cuándo ven un pisotín o una mano".

Por otro lado, Pedro Martín se fijó en una acción cuando todavía el encuentro iba 0-1 a favor del Celta. En el minuto 71 del partido, en una jugada a balón parado, Giuliano Simeone agarró a Marcos Alonso y provocó que el lateral se fuera al suelo. El colegiado Martínez Munuera sobre el césped no marcó la pena máxima, y Cordero Vega desde el VAR tampoco le llamó a que fuera a revisar la jugada, por tanto, todo siguió su curso sin el penalti.

Agarrón de Giuliano Simeone a Marcos Alonso

El experto arbitral indicó que tenía que haber señalado penalti, y que después, tras la reacción del jugador del Celta, tenía que haber expulsado al lateral vigués. Al final del encuentro, Borja Iglesias volvió a reclamar penalti por un agarrón dentro del área. Para Pedro Martín no había ningún tipo de infracción en esa acción, y por tanto bien pitada.

Pedro acabó poniendo un '4' al equipo arbitral al término del mismo al ser preguntado por Paco González.

