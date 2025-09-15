La respuesta del Gobierno al duro comunicado de la UCI por La Vuelta: "Blanquear un genocidio a través del deporte va contra la Carta Olímpica"

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, ha contestado a la Unión Ciclista Internacional (UCI) tras sus críticas contra el Gobierno de España por las protestas que marcaron la última edición de La Vuelta. En una carta dirigida al presidente de la UCI, David Lappartient, Uribes expresó su “profundo malestar y sorpresa” por las declaraciones del organismo y defendió el derecho de manifestación como un pilar fundamental de la democracia española.

El responsable del CSD subrayó que, cuando una protesta se realiza de forma pacífica y en defensa de los Derechos Humanos, “esa expresión libre y pacífica adquiere la condición de obligación moral”. Según Uribes, el deporte no debe ser “una isla indiferente a lo que sucede en el mundo” ni mucho menos servir para “blanquear a través del deporte un genocidio como el que se está cometiendo en Gaza”.

El dirigente reprochó a la UCI que en su comunicado no incluyera “una petición expresa al Gobierno de Netanyahu instando a que pare la masacre y la barbarie que está sufriendo el pueblo de Palestina”, recordando que en 2022 sí hubo una reacción inmediata ante la invasión rusa de Ucrania.

Además, Uribes rechazó que se cuestione la capacidad organizativa de España y enumeró algunos de los grandes eventos deportivos celebrados en los últimos años, como la Copa Libertadores de 2018, el Europeo de descenso de ciclismo en La Molina o la reciente eliminatoria de Copa Davis contra Dinamarca. “En España hacemos bien las cosas, con éxito y seguridad”, afirmó.

El presidente del CSD concluyó apelando al diálogo y a la función del deporte como “puente de comunicación entre las naciones”, pero advirtió, citando a Kant, que “la paz sin justicia es la paz de los cementerios”.