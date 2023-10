La reflexión de Siro López tras la polémica del Atlético - Real Sociedad: "Más que Real Madrid TV".

El Atlético de Madrid cuenta sus últimos cuatro partidos en LaLiga por victorias. El equipo dirigido por Diego Pablo Simeone ha ganado a Real Madrid, Osasuna, Cádiz y Real Sociedad. La buena racha rojiblanca comenzó en el derbi madrileño, en un encuentro que trajo la polémica de turno por un vídeo de Real Madrid Televisión cargando contra el colegiado.

Este domingo el equipo colchonero se ha impuesto al conjunto de San Sebastián que dirige Imanol Alguacil. Y lo ha hecho también con cierta polémica. La Real Sociedad protestó un posible penalti por mano Álvaro Morata, pero Munuera Montero no lo señaló tras revisar la jugada en el monitor del VAR. A los pocos minutos, el colegiado del encuentro, sí señaló los once metros cuando el balón, tras un disparo de Antoine Griezmann, golpeó en el brazo de Carlos Fernández. El francés no fallo la pena máxima y dio la victoria al Atlético de Madrid.

Las quejas de la Real Sociedad llegaron hasta Twitter, que durante el partido escribieron en su perfil oficial: "¿Alguien nos explica lo de las manos? ...". Nadie entendía nada y los jugadores tampoco. Martín Zubimendi y Mikkel Oyarzabal mostraron su descontento a la finalización del partido. Ambos buscaban un razonamiento a las decisiones de ambas acciones. Y por el contrario, Alguazil y Simeone optaron por "no opinar" sobre la actuacción de Munuear Montero en la rueda de prensa posterior el partido.

¿Las protestas silenciosas de Gil Marín hacen efecto?

El CEO del Atlético de Madrid cargó hace unas semanas contra el Real Madrid y por el vídeo publicado por Real Madrid TV. La cadena televisiva del equipo madridista señaló a Alberola Rojas por sus errores en el arbitraje en el derbi madrileño.

Miguel Ángel Gil Marín se mostro muy contundente con "su círculo más cercano", según unas palabras recogidas por el diario 'MARCA' que el propio periódico desveló.

Gil Marín: "El Madrid crea tal presión que es normal que afecte a las personas que deben tomar decisiones"

El pensamiento del consejero delegado del equipo colchonero es que el Real Madrid "adultera la competición" y así opina desde la eliminatoria que ambos equipo disputaron la temporada pasada en la Copa del Rey. "Adulteran la competición creando un clima insorportable para los árbitros. Los argumentos que emplean para atacar a los colegiados serían para reírse si no fuera algo tan serio y que afecta directamente al desarrollo de la competición", eran las palabras de Gil Marín.

Y agregaba sobre el vídeo a modo de confesión: "Son unos forofos. Saben que si no dicen este tipo de cosas perderían rápidamente su trabajo".

La carta de GIl Marín tras caer contra el Real Madrid en Copa del Rey

No era la primera vez que el dirigente rojiblanco se mostraba tajante contra el Real Madrid. Hace unos meses escribía una carta cargando duramente contra el eterno rival y el colectivo arbitral. "Cualquiera que observe los partidos desde fuera puede ver que desde hace décadas casi siempre ocurre los mismo", afirmaba Gil Marín en una carta pública tras caer derrotado en Copa del Rey.

Entrada de Bellingham a Correa en el derbi





En la carta decía: "El Madrid es un club que tiene un entorno muy fuerte, con muchos intereses a su alrededor. Crean tal presión que no es normal que afecte a las personas que deben tomar las decisiones. Son conscientes de lo que les espera si les perjudican. Las campañas son habituales contra quien considera que les perjudica".

Y comentaba que el Atlético "no puede cambiar el sistema". "Debemos competir hasta donde podamos y seguir trabajando para tener un sector más fuerte y más justo con todos los clubes. Ese estadio y el color de esa camiseta no deberían pesar a la hora de tomar decisiones justas. Nuestras jugadores sufrieron ayer en el campo las consecuencias de toda esta presión", escribía tajantemente e indignado Gil Marín.

Durante la presentación de 'El Tertulión de los domingos' Siro López hizo referencia a las protestas y comunicdos del Atlético de Madrid y las comparó con el vídeo de Real Madrid Televisión. Escucha las palabras completas del tertuliano en el audio de abajo.

