Oyarzabal: "Se sacan comunicados extradeportivos por parte de los clubes que no ayudan al árbitro"

El Atlético de Madrid se llevó la victoria ante la Real Sociedad por 2-1 después de un polémico penalti por manos de Carlos Fernández a un lanzamiento de Griezmann dentro del área.

Se dio la circunstancia que minutos antes el colegiado no señaló penalti en una jugada parecida donde un disparo por parte de la Real Sociedad dio en las manos de Morata, pero Munuera Montero, tras revisar la jugada en el VAR, decidió no señalar penalti.

Al término del encuentro, el autor del tanto visitante, Mikel Oyarzabal atendió a la televisión y hablo sobre esas jugadas: "Los árbitros sestán sometidos a mucha presión y no quieres pensar mal, pero te da rabia que la misma jugada, en este área se genera dudas, y en la otra lo tiene muy claro"

En relación a la mano de Carlos Fernández, Oyarzabal explica lo que le dijo el árbitro: "Me dice que él tiene la mano pegada y le pega en la que no tiene pegada. Le reitero quie está en el suelo, de espaldas, sin mirar al balón, no la tiene pegada".

Y añade la siguiente reflexión: "Vivimos en un fútbol donde se sacan comunicados extradeportivos por parte de los clubes que no ayudamos a los árbitros, al fútbol".

Uno de los referentes de la Real Sociedad también reconoce que los jugadores tienen que mejorar: "Sin faltar el respeto, no se puede hablar muchas veces. Tenemos que mejorar todos, también las formas a las que nos dirigimos. Necesitamos hablar y compartir".

"En el primer tiempo no lo hemos hecho malo, pero con balones largos nos han pillado, aunque en la segunda parte estuvimos más finos", apuntó Oyarzabal sobre el partido.