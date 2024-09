La reflexión de Pérez de Rozas sobre la intención de huelga de los futbolistas: "Algún interés"

Las lesiones importantes de este pasado fin de semana de Ter Stegen, portero del Barcelona; y de Rodri, centrocampista del Manchester City y 'corazón' de la Selección española, han vuelto a poner en el disparadero la sobrecarga de partidos como consecuencia de un calendario que no deja de crecer temporada tras temporada, sumado a las intensas pretemporadas y a las escasas vacaciones de los futbolistas de los grandes clubes europeos.

Precisamente, y preocupado por el notable incremento de lesiones en el fútbol, el seleccionador Luis de la Fuente se pronunciaba al respecto este lunes por la mañana en Herrera en COPE: "De los minutos que tiene un jugador al cabo de un año, los minutos que juega con la Selección representan un 3%. Las lesiones es el drama de un futbolista y de un entrenador, sobre todo el de un seleccionador cuando citas a un jugador y se lesiona con la Selección".

Luis de la Fuente

Por eso, y antes de que la situación vaya a más, De la Fuente apuesta por actuar ahora: "Es el momento de tratar este tema porque es verdad que hay muchísimos partidos pero también es verdad que, cuando se confeccionan los calendarios, nadie pone pegas", advertía a jugadores, clubes y asociaciones.

PÉREZ DE ROZAS LANZA UNA ADVERTENCIA A LOS JUGADORES

Para el comentarista de la Cadena COPE, Emilio Pérez de Rozas, los únicos actores dentro del fútbol que pueden cambiar radicalmente la situación son los propios jugadores. "Creo realmente que solo los futbolistas pueden parar esto, en el sentido de que son ellas las estrellas de este gran circo, y son ellos los que sufren las consecuencias... o el espectador que ahora se queda sin ver a Ter Stegen o se queda sin ver a Rodri".

DPA vía Europa Press Rodri Hernández se lamenta sobre el césped tras su lesión

De hecho, Pérez de Rozas recuerda los claros mensajes que enviaron hace apenas unos días futbolistas de la talla de Rodri Hernández, Dani Carvajal o Jules Koundé.

En la previa del partido del Mónaco - Barcelona de Liga de Campeones, "Koundé salió en rueda de prensa y dijo que no estaban organizados, que no tienen un sindicato, que no tienen una asociación o no tienen líderes. Es decir: los protagonistas, las estrellas, que son los que tienen que, no dar la cara, sino pararse, no se comunican y no están unidos", destacó el periodista.

En dicha rueda de prensa, Koundé defendió el mensaje de Rodri, que fue el primero en alzar la voz con la amenaza de huelga: "Estoy de acuerdo en lo que dijo Rodri. El calendario se alarga, cada vez hay más partidos, menos tiempo de descanso y más lesiones. Hace tres o cuatro años que los jugadores se quejan, pero no nos escuchan. Llegará un momento en el que tendremos que ir a la huelga. Ahora, con el Mundial de Clubes, habrá más partidos y se pueden jugar unos 70 al año. Una locura", valoró el futbolista del Barça.

pérez de rozas habla de "algún interés"

Con todos estos ingredientes sobre la mesa, a Emilio Pérez de Rozas le llama la atención que, de verdad, nadie haya dado un paso al frente más allá de las reivindicaciones en público, y volviendo al mensaje de desunión que extrae de la rueda de prensa de Koundé, cree que "esto significa que algún interés tendrán en que esto se mantenga así, porque si tú tienes interés en que esto se pare por tu beneficio, ya te habrías organizado", aclaró.

Además, aportó la opinión que ha escuchado en boca de fisioterapeutas "que son los que más saben. ¿Y sabes qué dicen? Que los futbolistas no se entrenan, que tienen tantos partidos que no se entrenan. Los jugadores no se entrenan: viajan. Y eso dicen que es la clave de todo esto", destacó.