De la Fuente, sobre el aumento de las lesiones entre los futbolistas: "Los minutos que tiene un jugador en la Selección representan el 3%"

Es uno de los españoles del año. Algunos, incluso, lo califican directamente... sin rodeos, como EL español del año. Es un hombre que ha devuelto la ilusión y la alegría a muchos españoles aficionados al fútbol. Charlamos con él este lunes en los micrófonos de 'Herrera en COPE'.

Es Luis de la Fuente. Un hombre cercano ante aquellas personas que le dan la enhorabuena por los últimos logroños de la Selección.

"A mí siempre me ha gustado estar cerca de la gente. El aficionado nos da tanto cariño y apoyo...", reflexionaba al comienzo de la entrevista.

Por otra parte, Luis de la Fuente ha asegurado que el día que ganó nuestra Selección la Eurocopa, "fue uno de los días más felices de mi vida en el plano profesional. De este acontecimiento, me produjo mucha felicidad ver a un país feliz y entregado con la Selección".

España

El seleccionador, además, ha incidido en que le han inculcado unos valores en casa y en el colegio. Algo que le ha permitido huir de la vanidad y que ha marcado su trayectoria profesional.

"Somos una familia normal, que en nuestro pueblo somos muy conocidos, pero que hemos vivido con total normalidad. Y dando importancia a las cosas que tienen importancia. Los valores son los que te hacen desarrollarte como persona y ser también mejor profesional", explica a Carlos Herrera.

Luis de la Fuente

A Luis de la Fuente le queda ganar un Mundial. ¿Cómo afrontaría un reto así?

Reflexiona sobre ello, indicando que "siempre vivimos en una situación efímera y pasajera. Los éxitos corren mucho y parece que a la gente le gusta regodearse de los fracasos. Cuando pasa el tiempo, y ya se enfría un poco todo, uno ya pone en valor lo que verdaderamente se ha conseguido. Y eso está ahí y queda para la historia".

EFE El seleccionador nacional, Luis de la Fuente

Si España hubiese perdido la Eurocopa, argumenta que "habrían metido caña. Pero yo habría estado igual de tranquilo. Hemos ganado algo importante, pero lo más destacado es cómo se ha conseguido. Con una cohesión de grupo. Sin un solo problema. Eso es lo que a mí me hace sentirme más orgulloso; con un fútbol fantástico y ganando todos los partidos. Algo que no se había conseguido nunca".

"Sabía que los futbolistas no iban a fallaR"

Hablamos de una Selección joven, con mucho camino por delante. Pero, pese a ello, De la Fuente asumió el puesto con valentía. ¿El motivo? Pues porque que conocía muy bien el fútbol español.

"Conozco a los futbolistas muy bien. Hemos ganado en diferentes categorías. El drama es de muchos profesionales. De diferentes medios. Que no conocían a Cucurella, no conocían a Fabián. Ese es el drama. Yo sabía el potencial de los futbolistas y algunos han sido desconocidos antes de haber llegado a España. Y yo tengo la ventaja de conocer esta materia prima. Sabía que no iban a fallar".

EFE Marc Cucurella da un pase ante la presencia de Kosta Nedeljkovic durante el Serbia - España

El puesto de seleccionador nacional es muy complicado. No obstante, De la Fuente ha mantenido a raya su carácter.

"Soy igual en las victorias que cuando no se consigue. También me gusta tener a mi familia al margen de todo. No están acostumbrados a vivir distintos episodios. Procuro estar centrado en lo mío y dejar mi trabajo cuando llego a mi casa. Y eso se consigue teniendo calma, tranquilidad y teniendo la seguridad de que te estás dejando todo en el empeño".

A Luis de la Fuente no le gusta hablar de fracaso. Le parece un término muy duro y muy cruel. "Si yo doy el límite, es imposible que fracasemos. No conseguiremos los objetivos, pero fracasar nunca", reflexiona.

"Una grandísima mayoría de gente me da las gracias por tener ese testimonio de fe"

Ha reivindicado su derecho a expresar su fe. Sin pedir perdón por ello. "Faltaría más que pueda ejercer mi derecho. Y que no pueda estar dentro de ese abanico. Ya me parecía que era limitar mi libertad. Yo decido, en un momento, expresar que soy católico. Con total naturalidad", dice en los micrófonos de 'Herrera en COPE'.

Además, añade que mucha de la gente que le ve por la calle, le felicita por haber ganado el título. "Y una grandísima mayoría me dice 'gracias por tener ese testimonio de fe'. Es que no sé por qué tienes que callártelo. Hay mucha gente que tiene ganas de poder decirlo. Y, teniendo este altavoz, me parece injusto no hacerlo".

Las lesiones, prosigue su discurso, son "el drama del futbolista y el drama de un entrenador, sobre todo de un seleccionador, cuando citas a un jugador y se lesiona en una selección. Pero quiero decir que además se lesionan los futbolistas de cualquier manera, es decir, un futbolista es una actividad de riesgo".

Asegura que es importante tratar ese tema porque es cierto que "hay muchísimos partidos, pero cuando se confeccionan los calendarios nadie pone pegas, todo les parece muy bien, empiezan los calendarios, vamos a jugar tantos partidos, antes en julio, en agosto, en junio se saben los partidos que va a haber la temporada siguiente".

En cualquier caso, explica De la Fuente que "los minutos que tiene un jugador al cabo del año, los que juega con la selección representan el 3%".

Por último, explica que en la Eurocopa fueron ganando confianza desde el primer partido. El primer encuentro contra Croacia se ganó sufriendo, que es "algo inherente al deporte. Estuvimos más a merced del rival durante fases del juego. Con Italia tuvimos nuestro lugar. A medida que fuimos superando a los rivales, nos fue reforzando nuestro convencimiento".

Insiste en que no vivieron ninguna crisis durante la Eurocopa. Es más, dice que fueron creciendo. ¿Y es probable que España sea campeona del mundo? Responde De la Fuente que tenemos opciones porque "hay equipo para competir con todo".