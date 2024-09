La reflexión de Paco González sobre la posible grave lesión de Rodrigo: "No puedo dejar de pensar..."

El centrocampista español se ha retirado entre lágrimas y cojeando a los 20 minutos del partido que enfrentaba este domingo en el Etihad Stadium al Manchester City y al Arsenal. Rodri se lesionó solo en una jugada a balón parado en el minuto 18, cuando emprendía una carrera hacia el primer palo para intentar rematar un córner.

Al futbolista se le ha quedado clavada la rodilla derecha y se ha quedado sentado en el área un par de minutos, mientras era atendido por las asistencias. Finalmente ha abandonado el césped cojeando, pero por su propio pie, y ha dejado su sitio a Mateo Kovacic.

Las palabras de Rodrigo sobre el calendario

Precisamente el español ha sido noticia esta semana al poner voz a las quejas de los futbolistas por la excesiva carga de partidos y lo apretado del calendario. Rodri es una voz autorizada dentro del mundo del fútbol, capitán de la Selección Española y uno de los favoritos al Balón de Oro. En la previa del encuentro de Champions entre el Manchester City y el Inter de Milán puso sobre la mesa la opción de una huelga.

"Creo que estamos cerca de eso. Creo que si preguntas a cualquier jugador te dirá lo mismo, no es la opinión de Rodri o lo que sea, creo que es la opinión general de los jugadores", advirtió Rodri en rueda de prensa. "Llegará un momento" en el que los futbolistas no tengan "otra opción" que hacer acciones más allá de protestar. "De verdad lo creo, pero vamos a ver. No sé lo que va a pasar pero es algo que nos preocupa porque somos los que sufrimos", sentenció al respecto.

"Entre 40 y 50 es la cantidad de partidos en los que un jugador puede rendir al máximo nivel". "A partir de ahí se baja porque es imposible mantener el nivel físico", apuntó. "Este año podemos llegar a 70, quizá 80. No lo sé, depende de lo lejos que llegues en las competiciones".

La increíble racha del Manchester City con Rodrigo

La pasada temporada el centrocampista español disputó 58 partidos. 50 con su club en todas las competiciones y otros 8 con la Selección Española. Con él sobre el césped el Manchester City solo perdió un encuentro: La final de la FA Cup ante el Manchester United por 2-1. Las tres derrotas de los citizen en la Premier League 2023/2024 llegaron sin el jugador sobre el césped: 2-1 ante el Wolverhampton, 1-0 con el Arsenal y 1-0 con el Aston Villa.

Un jugador fundamental para su equipo que ahora tendrá que apañárselas sin el mejor mediocentro del mundo. Hay que recordar que Rodri ya sufrió una lesión en la final de la pasada Eurocopa cuando se tuvo que retirar al descanso y que se perdió el inicio de la temporada.

la reflexión de paco gonzález

"Estoy triste, le veías la carita y estaba como asustado", afirmó Paco González en Tiempo de Juego sobre la posible lesión grave del centrocampista español. "Espero que no se confirmen mis temores y todo quede en una pequeña rotura o en menisco, pero creo que es el cruzado", se atrevía a aventurar el director del espacio de la Cadena COPE.

"No puedo dejar de pensar que Rodri fue precisamente esta semana, antes de su debut en Champions, el que habló del calendario excedido de partidos. Era la primera vez que juntaba dos partidos seguidos, cada tres días y el pobre se ha cascado a los 15 minutos de partido al ir a intentar rematar un córner", recordaba Paco.

