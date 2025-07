La reflexión de Óscar Pereiro sobre el papel de Enric Mas: "Su carrera deportiva tiene un paralelismo con..."

El ciclista del Movistar Team Enric Mas es el mejor español en la clasificación general del Tour de Francia. Actualmente, Mas ocupa el puesto 13º a 4:35 del líder, el esloveno Tadej Pogacar.

Distancia que se vio aumentada en la etapa de este viernes debido a una caída y así lo confirmaba en el micrófono de Quique Iglesias, enviado especial de COPE a la ronda gala: "He perdido tiempo por la caída, no por el puerto. Hemos perdido el tiempo pero hemos salvado el día por la caída".

Mas aseguró que vio gente "volar" por delante de él, que tocó el suelo pero que enseguida pudo subirse a la bicicleta. Pese a esa desventaja, Mas aseguró que "las sensaciones son buenas" y señaló que sigue el plan inicial.

Movistar Enric Mas

sucesor de contador

Enric Mas se formó en el equipo de la Fundación de Alberto Contador, y el propio tenista madrileño, hace ya unos años, cuando todavía estaba en activo, señaló al balear como su sucesor: "Creo que ese corredor puede marcar una época en el ciclismo español. Es el corredor perfecto para una carrera de tres semanas"

"Es jovencísimo; con un cuerpo ligero, pero a la vez suficientemente fuerte para defenderse en la contrarreloj. Técnicamente es muy bueno, y se está viendo que tiene una capacidad de recuperación impresionante... Yo únicamente hablo de lo que he visto en la Fundación, la capacidad de recuperación que tenía, como rendía en ciertas carreras que se asemejan más a vueltas, y por eso lo pienso. Si sigue con la misma progresión, yo creo que puede ser un buen relevo", añadió.

la opinión de pereiro

El ganador del Tour de 2006, Oscar Pereiro, y actual comentarista de COPE, vio en esas palabras, el gran problema que atreviesa ahora Enric Mas: "El gran problema es que hace años cogió el relevo de ser Alberto Contador. Y a partir de ahí le estamos comparando con Alberto".

Por otro lado, Pereiro lanzó un alegato a favor del jefe de filas del Movistar: "Es un corredor como la copa de un pino. Un tío que hace entre los cinco primeros en un Tour de Francia es muy bueno. Un tío que ha hecho varios podios en la Vuelta a España es muy bueno. Un tío que el año pasado en las clásicas de final de temporada las compite y las disputa a Pogacar es muy bueno"

Luis Angel Gomez / SprintCyclingAgency Enric Mas, durante una prueba de esta temporada

Durante su reflexión, Pereiro llegó a apuntar que "tiene un paralelismo su carrera deportiva con Abraham Olano".

Un Olano que ganó la medalla de plata olímpica en contrarreloj en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996. Fue campeón del mundo tanto en ruta en el año 1995 como en crono en 1998. Además, ganó una Vuelta a España (1998) y fue segundo en otra (1995), subió dos veces al podio del Giro de Italia (1996 y 2001) y se clasificó tres veces entre los diez primeros del Tour de Francia.

"Pero es que a Abraham le hicieron ser el nuevo Indurain e incluso recuerdo de ver en, no sé si fue en el AS o en el Marca, una foto de Miguel Indurain y otra Abraham Olano sobrepuestas en plan que se parecían hasta físicamente, cuando no tenían nada que ver", concluyó Pereiro.