La reflexión de Mateu Lahoz tras la polémica arbitral del Barcelona-Valencia: "Lo increíble"

El Barcelona recibió este domingo al Valencia, en un encuentro que comenzó a las 21:00h en el estadio Olímpico Lluís Companys.

Choque que trajo varias rotaciones en el club blaugrana. El entrenador Hansi Flick mantuvo la apuesta por Szczesny en la portería en detrimento de Iñaki Peña, mientras que también dio entrada en el centro del campo a Frenkie de Jong por Pedri, baja de última hora por una gastroenteritis, y a Fermín López en el puesto de Gavi por decisión técnica.

Polémica en el Metropolitano

Los seguidores rojiblancos protestaron las decisiones arbitrales del encuentro de este sábado ante Villarreal por un penalti pitado por un derribo de Reinildo sobre Gerard Moreno, y una pena máxima no señalada por una acción entre Luis Junior, portero visitante, y Ángel Correa. Los rojiblancos pidieron penalti, y los jugadores del Villarreal falta sobre su portero, sin embargo, el colegiado Sánchez Martínez no señaló ni una cosa ni la otra.

La jugada polémica sobre Correa

La primera jugada ocurrió en el minuto 27 del encuentro, cuando Alex Baena recibió un balón en la derecha y tras ello puso un centro que la toca Witsel con el muslo, dejó el balón muerto y Reinildo derribó a Gerard Moreno al intentar despejar. El colegiado del encuentro, Sánchez Martínez, no lo dudó y marcó la pena máxima. El VAR, dirigido por Javier Iglesias Villanueva, tampoco le corrigió.

Penalti de Reinildo sobre Gerard Moreno

Las Palmas-Osasuna

En el minuto 67 del encuentro que se celebró el pasado viernes en Las Palmas de Gran Canaria se produjo la jugada polémica del mismo cuando los jugadores canarios pidieron penalti por un agarrón de Areso sobre Moleiro, tras un centro lateral de Fabio Silva desde el costado derecho.

Sin embargo, el colegiado Gil Manzano no señaló penalti en esa acción, pero minuto después, el árbitro encargado del VAR, Pizarro Gómez llamó a su compañero para que revisara la acción en el monitor.

Todo el mundo pensaba que tras esa revisión, finalmente iba a señalar la pena máxima, sin embargo, la decisión que tomó fue señalar falta de Fabio Silva en el comienzo de la jugada, antes de meter el centro al área.

MATEU LAHOZ

El Barcelona fue muy superior en la primera parte del encuentro ante el Valencia, llegando a marcar cinco goles en la primera parte. Sin embargo, durante estos primeros 45 minutos hubo dos jugadas polémicas que fueron analizadas por el excolegiado internacional Mateu Lahoz en Tiempo de Juego. Primero, los jugadores del Valencia pidieron penalti de Casadó a Almeida, y luego, fue anulada una pena máxima de Szczęsny sobre Hugo Duro por una falta anterior de Gayá sobre Koundé que revisó el colegiado Soto Grado en el monitor VAR a instancias de su compañero Del Cero Grande.

Jugada polémica de Casadó con Almeida en el Barcelona-Valencia

"Lo increíble es que si has decidido que en la jugada que hemos visto no era penalti para el Valencia, aunque haya duda, en esta no dudes tanto, concede penalti ahora. Esa es la lectura de la competición. Es lo mismo que ha sucedido en el área blaugrana y sería penalti a Almeida", indicaba Mateu Lahoz.

"Es aquí más claro que da el balón, entonces antes habría penalti y ahora sería el segundo", reconoció el excolegiado tras ver las repeticiones de la jugada.

Jugada polémica entre Koundé y Gayá durante el Barcelona-Valencia

Un Mateu Lahoz que además mostró su malestar por la tardanza a la hora de revisar la jugada en el monitor VAR: "Llevamos advirtiéndolo desde hace mucho tiempo, esto no es fútbol. En este partido hubo jugadas grisis que hemos soportado la decisión del árbitro. No puedes estar en el monitor más de un minuto dudando. Debe ser para jugadas obvias".

En su análisis, Mateu lamentó también que se retrocediera hasta 24 segundos para anular la pena máxima sobre el jugador del Valencia y recordó que precisamente Del Cerro, árbitro al frente del VAR en la noche de hoy, llegó a retroceder hasta 37 segundos en un Real Sociedad-Girona.