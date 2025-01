La comparación que señala Gonzalo Miró sobre la polémica del Atlético-Villarreal: "Hay varias personas que me argumentan lo mismo"

Atlético de Madrid y Villarreal se han visto las caras este sábado en el Metropolitano en un encuentro que comenzó a las 16:15h y que tuvo en su primera parte dos jugadas polémicas que provocó el enfado de la afición colchonera.

NOVEDADES EN EL ONCE DE SIMEONE

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, incluyó algunas rotaciones en su once, con Antoine Griezmann, José María Giménez y Rodrigo de Paul como suplentes y con Axel Witsel, Koke Resurrección y Ángel Correa como titulares.

El conjunto rojiblanco partió de inicio con Jan Oblak, en la portería; Nahuel Molina, Axel Witsel, Robin Le Normand y Reinildo Mandava, en la defensa; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Koke Resurrección y Conor Gallagher, en el centro del campo; y Ángel Correa y Julián Álvarez, en la delantera, con lo que quedan como suplentes Antoine Griezmann, José María Giménez o Rodrigo de Paul, habitualmente fijos en la alineación.

PENALTI DE REINILDO

Corría el minuto 27 del encuentro, cuando Alex Baena recibió un balón en la derecha y tras ello puso un centro que la toca Witsel con el muslo, dejó el balón muerto y Reinildo derribó a Gerard Moreno al intentar despejar. El colegiado del encuentro, Sánchez Martínez, no lo dudó y marcó la pena máxima. El VAR, dirigido por Javier Iglesias Villanueva, tampoco le corrigió.

Penalti de Reinildo sobre Gerard Moreno

El especialista arbitral de Tiempo de Juego, Pedro Martín, vio así esta acción: "Si Reinildo llega a despejar de primeras, podría haber argumentos para no pitar penalti, como no lo hace, y al volver toca un poco la pelota, pero antes ha derribado al jugador del Villarreal, entiendo que pite penalti. No es penaltazo, pero entiendo que lo pite".

PENALTI NO PITADO SOBRE CORREA

En el minuto 35 ocurrió la segunda polémica del encuentro cuando se produjo un choque entre el guardameta del Villarreal, Luiz Junior y el delantero argentino del Atlético de Madrid, Ángel Correa en el área.

Los rojiblancos pidieron penalti, y los jugadores del Villarreal falta sobre su portero, sin embargo, el colegiado Sánchez Martínez no señaló ni una cosa ni la otra.

La jugada polémica sobre Correa

Pedro Martín, tras ver la jugada, consideró que fue un "encontronazo sin más", y apoyó por tanto la decisión de Sánchez Martínez no señalar penalti. En esa jugada, el central uruguayo del Atlético de Madrid, José María Giménez, que se encontraba en el banquillo, vio la amarilla por protestar.

Durante la retransmisión del encuentro en Tiempo de Juego, nuestro compañero Gonzalo Miró realizó la siguiente reflexión sobre estas jugadas durante el descanso del encuentro: "Hay varias personas que me argumentan lo mismo sobre el penalti. Los compara por qué en las dos jugadas, en una se pita y en otra no, cuando los dos llegan antes a la pelota".

"El del portero no me parece de ninguna manera, pero te dicen que son los dos o ninguno. Si el de Reinildo con Gerard hubiera sido en la otra área, lo pediría. Muchas veces dicen que si tocan balón primero no puede ser penalti, pero es evidente que Reinildo toca balón", concluyó.

pinchazo

El Atlético de Madrid tropezó este sábado en casa con el Villarreal, que se adelantó en el marcador por medio de ese penalti convertido a la media hora por Gerard Moreno, pero que fue empatado por Samuel Lino ya en la segunda parte, entre la ofensiva del conjunto rojiblanco. Punto que no es suficiente para superar al Real Madrid en la tabla.

Cordon Press Los jugadores del Atlético protestan al árbitro

