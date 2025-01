El mensaje de Pedro Martín al entrenador de Primera que se ha desenamorado del VAR: "No te va la vida en ello"

El técnico del Mallorca, Jagoba Arrasate, manifestó su enfado por algunas decisiones arbitrales en las últimas semanas y aseguró que se sienten "ninguneados".

"Estoy profundamente triste porque me estoy desenamorando de este deporte, se me están quitando las ganas de todo. Nos sentimos ninguneados en el último mes, nos cae siempre en contra y cuando es al revés nunca se revisa. Me provoca hastío, tristeza, ya ni me indigno. El jueves no miraré quien arbitra, sino quien esta en el VAR. Se han convertido en protagonistas", señaló.

EFE El árbitro Munuera Montero conversa con Jagoba Arrasate, entrenador del Mallorca

"Ya sabes lo que ha pasado y nadie nos ha hecho caso, ya sabemos que somos el Mallorca y no tenemos el altavoz, pero nos hemos sentido ninguneados. El otro día no se quejó nadie, pero protesté una acción donde un jugador nuestro se fue al hospital con 4-0. Ha habido situaciones parecidas, pero ya es ese hastío de ver si merece la pena cabrearse, indignarse. Yo me enamoré de otra cosa y es algo que pienso desde hace tiempo", añadió Arrasate.

"Yo estaba arriba y tenía el monitor, era penalti clarísimo. Ha vuelto a hacer el gesto de que no hay nada y se acaba. El árbitro tenía buena visión y tiene otro que le puede avisar, ahora ya no se puede decir nada. Parece que nos quejamos por perder pero hablamos de una tendencia que viene de hace semanas y hacia donde va el fútbol", indicó sobre el posible penalti no señalado sobre Dani Rodríguez.

"El hecho de manifestarse no significa que me toquen unas decisiones en torno a eso. El club no es de hacer comunicados, es de hablar con quien toca y la gente tal vez demandaba más contundencia. Mi labor es intentar que no nos hagan el gol de hoy, que el equipo acierte", dijo sobre las protestas de los aficionados.

"Hoy si pitan el penalti, lo metemos y ganamos diríamos otra cosa, la línea es muy fina. Tenemos un partido muy complicado la semana que viene, pero hemos visto otra cosa y por ahí deben ir los tiros para recuperar la competitividad", señaló sobre la mejoría futbolística del equipo.

"Alguna vez he dicho que alguna roja sea merecida, no me gusta que el árbitro no vea nada y el árbitro llame para según qué, lo que no entiendo es eso, no somos los que más patadas dan y pone la integridad del rival en riesgo", sentenció el técnico del Mallorca, el equipo con más tarjetas rojas de LaLiga.

EFE El entrenador del Mallorca, Jagoba Arrasate, sigue desde la grada el partido contra el Betis

pedro martín aplaude a jaboba arrasate

Unas declaraciones que se comentaron en 'Tiempo de Juego' y que Paco González calificó de "muy duras". Mientras Pedro Martín le dio la "bienvenido al club". "Jagoba, afortunadamente, por dentro de unos días se recuperará el ánimo, pero es cierto que a veces te dan ganas de irte al garete con esta cosa", continuó diciendo el experto arbitral.

Mientras Rubén Martín aseguró que no puede "admirar más a Jagoba, pero se desenamora cuando le ha ido mal el VAR. No se da desenamorado diciendo que hoy no se han beneficiado".

"Evidentemente cuando tienes los bolsillos llenos de dinero no te va a dar la vida. Entonces si te benefician, pues estás contento y cuando te perjudican estás indignado como hoy. Pero Jagoba es de los pocos que reconoce cuando le ayudan. O cuando una norma es absurda y le ayudan", terminó diciendo Pedro Martín.

