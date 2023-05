La reflexión de Manolo Lama sobre lo que Ancelotti piensa de las protestas de Vinicius: "Que le expulsen"

Vinicius Jr. lleva hasta 10 amonestaciones en la actual temporada de la competición liguera. "Es sorprendente que haya tenido 10 amarillas esta temporada. Él tiene que mejorar en algunos aspectos. Le han sacado más tarjetas a él que a los que le han dado patadas. Ni el mediocentro más feo de la Liga tiene 10 amarillas", expresó Carlo Ancelotti. Y es que son muchas las agresiones que recibe Vini y solamente los árbitros han expulsado a un jugador. Es por lo que el jugador protesta y se ha convertido en habitual el debate sobre su actitud en 'El Tertulión' de 'Tiempo de Juego'.

Ante el Almería, sin ir más lejos, vimos condensado todo el problema: le inmovilizó Mendes con un abrazo, Cuadra Fernández pitó falta, pero, en grave error, no amonestó, Vinicius se enfadó tanto y protestó con tal insistencia que le tocó a él la tarjeta, como pudiste escuchar en directo en 'Tiempo de Juego' este sábado. El brasileño también se ha convertido en el habitual centro de las polémicas arbitrales. No pasa un solo partido sin que haya un episodio entre el colegiado de turno y el madridista. Tanto es así, que en el próximo partido ante la Real Sociedad de este martes, cumplirá de nuevo sanción por acumulación de tarjetas al ver la décima en lo que va de temporada.





Vinicius ha visto 10 tarjetas, mientras le han hecho 117 faltas, por las que los rivales han visto 19 amonestaciones. Solo uno ha sido expulsado: Gabriel Paulista. Pero es que 7 de las 10 son por protestar, como recalcan los contertulios de 'Tiempo de Juego'. Y es que esta situación enfada a todos por igual. Por un lado, están los que creen que Vinicius, en lugar de amarillas, debería ver en alguna ocasión la roja. Y, por otro, que es el lado madridista, los que piensan que se le castiga en exceso al jugador brasileño que, por otro lado, es el futbolista de las grandes ligas europeas que más faltas recibe por partido.

La reflexión de Manolo Lama

Comenzó Paco González opinando sobre lo sucedido en 'El Tertulión' explicando que "Vinicius aplaude yéndose, pero le podría haber expulsado igual". Por su parte, Miguel Rico piensa que "faltan tarjetas en los que le defienden y en sus protestas". Roberto Palomar le pide "controlar sus reacciones, vía Ancelotti, psicólogos o veteranos, porque no puede ser que lleve diez tarjetas" y Santi Cañizares asume que "a los jugadores habilidosos se les castiga y es verdad que ese jugador no puede jugar pensando que no le pueden dar".

Manolo Lama hizo una reflexión que sorprendió a propios y extraños, reconociendo algo que es inusual para los madridistas y que puedes escuchar aquí. Así las cosas, en el Real Madrid consideran que hay un trato no del todo justo hacia la posición de Vinicius y que es una bola que no deja de crecer. De hecho, se ha convertido ya en una situación peligrosa para los intereses del jugador cada vez que este tiene que disputar sus partidos lejos del Bernabéu, pues en la mayoría de los otros campos recibe insultos y presiones, creando un clima para nada favorable.