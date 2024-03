El Real Madrid suma y sigue, las quejas de Guardiola, y más racismo en el fútbol, en 'El Tertulión'

La victoria del Real Madrid frente al Athletic, el último capítulo de racismo en el fútbol español o la reacción de Mbappé al ser sustituido con el PSG fueron algunos de los temas que se trataron en El Tertulión de los Domingos de este 31 de marzo de 2024, dirigido por Juanma Castaño en la Cadena COPE.





Tras la disputa de las primeras 30 jornadas de Liga, el Real Madrid mantiene la distancia de ocho puntos con respecto al Barcelona. Ha sido una tarde-noche positiva para el equipo blanco tras su triunfo frente al Athletic, que además va recuperando efectivos de cara al gran partido que le espera en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones frente al Manchester City.

El próximo 'Clásico' frente al Barcelona podría llegar ciertamente descafeinado viendo que el equipo de Carlo Ancelotti sigue sin perdonar justo en uno de los mejores momentos de la temporada del Barcelona de Xavi Hernández.

Rodrygo celebra uno de los dos goles marcados al Athletic Club. CORDONPRESS





"El Real Madrid es un equipo que saca notables. Es el equipo más fuerte de LaLiga", cree Manolo Lama: "Si no es Vinicius, es Bellingham, y si no Joselu o el otro". Paco González cree que "es cuestión de ir quitando fechas". Parece claro que el Real Madrid será campeón de Liga esta temporada. "Todo lo que no sea que la gane el Real Madrid será un accidente inexplicable", sentenciaba al respecto Miguel Rico.

Más quejas de Guardiola por la sobrecarga de partidos

Pep Guardiola, entrenador del próximo rival del Real Madrid en la Liga de Campeones, volvió a quejarse del calendario, aunque aceptando que "se trata del negocio de la FIFA y de la UEFA". Debatimos sobre el papel de la Premier League en este calendario del que se queja el técnico del City.

Manchester City vs ArsenalCordon Press





Insultos racistas a un portero en Primera RFEF

También se habló del racismo en el fútbol. Hablamos con uno de los protagonistas de una de las historias más extrañas que nos dejó el fin de semana: el portero del Rayo Majadahonda, Cheikh Sarr, sufrió insultos racistas en el partido frente al Sestao, que pese a que presentó denuncia en comisaría, se enfrenta a un castigo por enfrentarse a uno de los espectadores que le insultaron y después por ir a por el árbitro, tal como refleja el acta arbitral.

Para ello, Tiempo de Juego llamó al vicepresidente del club madrileño, Iñaki Acha, que confirmó que el portero está "más tranquilo, llevando la situación lo mejor que puede". Acha reconoce que el jugador "se equivoca, y lo sabe, porque cuando entra en el vestuario está más preocupado por su reacción que por lo que le dijeron. Lo que le pedimos a la Federación es que tenga empatía con la situación. Él no reacciona así porque le digan que saque rápido, sino por otra cosa".

