OFICIAL
El Lyon hace oficial la llegada de Endrick como cedido
El delantero brasileño, que no está teniendo minutos en el Real Madrid, se marcha al equipo francés hasta junio.
Agencia EFE
Publicado el - Actualizado
1 min lectura
El Olympique de Lyon (OL) anunció este martes la llegada del atacante brasileño Endrick, quien ha sido cedido por el Real Madrid al club francés hasta junio de 2026 a cambio de 1 millón de euros.
En un comunicado, el OL se congratuló de la llegada de la perla brasileña (19 años) y adelantó que su presentación oficial sucederá el próximo 29 de diciembre.
El objetivo del joven delantero pasa por incrementar su tiempo de juego, muy escaso en el Madrid, para tener alguna opción de entrar en la lista de Carlo Ancelotti para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá con la selección brasileña, con la que ya ha disputado 14 partidos.
