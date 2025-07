El Real Madrid no tiene intención de fichar, pendiente de la reunión con Xabi Alonso

El Real Madrid ya está de vuelta tras el Mundial de Clubes y disfrutando de unas merecidas vacaciones tras una temporada larguísima. Toca hacer autocrítica después de la dura derrota ante el PSG, que ha mostrado que el equipo aún no está para competir con los grandes. Han llegado Trent y Huijsen, pronto lo hará Mastantuono y el objetivo es que también lo haga Carreras por el que el Real Madrid quiere rebajar la cláusula de 50 millones o pagarla a plazos.

Sin embargo, según ha contado Melchor Ruiz, el club no tiene intención de acudir al mercado para reforzar otras posiciones. Hay jugadores que gustan en el centro del campo como MacAllister, pero su coste superaría los 100 millones de euros y en el club no están dispuesto a ello. Otra opción sería buscar jugadores jóvenes y asequibles, pero estos no te garantizan el nivel necesario para sustituir a Modric o Kroos.

EFE Modric jugó ante el PSG su último partido con el Real Madrid

La misma fórmula se aplicaría en la defensa y en la delantera. La idea es muy clara: salvo que salga alguien no se va a fichar. En el centro de la zaga el titular es Huijsen y hay que ver como evolucionan Militao y Rüdiger tras sus lesiones. Si alguien puede salir es Alaba. Ese es el único caso en el que se acudiría al mercado. Eso sí todo está supeditado a la conversación que Xabi Alonso y la cúpula del Real Madrid tengan estos días sobre lo sucedido en el Mundial de Clubes. El tolosarra dijo que había tomado nota de lo sucedido. Y en la entidad también lo han hecho.