La reacción de Paco González al ver por primera vez los vídeos de RMTV: "Dan ganas..."

El derbi copero entre Atlético de Madrid y Real Madrid en el Metropolitano se saldó con victoria colchonera (4-2) y dejó al Real Madrid fuera de la competición en la que defendía el título. Como es costumbre, cuando el equipo blanco no consigue la victoria, Real Madrid TV lanza un vídeo analizando los fallos arbitrales en contra de los merengues. A esto hay que añadir los análisis previos que hacen sobre los diferentes árbitros, tanto del principal de campo como el del VAR.

RMTV califica de "encerrona arbitral" el derbi de Copa del Rey

Los tertulianos y analistas de Real Madrid TV se mostraron extremadamente descontentos con el arbitraje de Cuadra Fernández durante los 120 minutos de partido y aseguraron que el conjunto merengue sufrió "una intolerable cacería del Atlético con los jugadores del Real Madrid". Hay dos acciones que resaltan por encima de las demás: la tarjeta roja a De Paul por doble amarilla con empate a dos y la actitud de Cuadra Fernández al tomar ciertas decisiones que terminaban favoreciendo al Atlético: "De Paul debería estar expulsado y lo que le han pegado a Brahim y Vinicius es inaceptable", dijo uno de los tertulianos.

Bellingham y De Paul durante el derbi copero | Cordon Press

Otra de las quejas más destacables tuvo que ver con la propia retransmisión del partido. Los tertulianos afirmaron que muchas repeticiones no se ofrecieron al espectador y un ejemplo que ponen es un supuesto penalti sobre Bellingham. El jugador del Real Madrid se adelantó a Giménez en la disputa de un balón dentro del área y el inglés se fue al suelo. Bellingham reclamó penalti, pero el árbitro de campo y el principal del VAR no vieron nada. Lo llamativo de esta acción es que la retransmisión del partido no ofreció ninguna repetición de esta jugada.

"Lo de hoy ha sido vergonzoso. Recordemos que Cuadra Fernández es el Clos Gómez del Atlético de Madrid. Con Clos Gómez el Barcelona no perdió nunca, es el señor que lleva el VAR, y con Cuadra Fernández el arbitraje ha sido intolerable. Legalizar la cacería que han cometido los jugadores del Atlético de Madrid con los del Real Madrid es absolutamente intolerable", aseguró uno de los periodistas de la tertulia.

El presentador de Tiempo de Juego, Paco González, ha asegurado que nunca había visto uno de estos vídeos hasta hoy: "He alucinado", afirmó Paco. También destacó que después de ver los vídeos de Hernández Hernández y Clos Gómez 'alucinó' con los fallos que mostraban los vídeos: "Es para ponerles una querella criminal", afirmó entre risas y con tono sarcástico.

Carlo Ancelotti responde en rueda de prensa sobre los vídeos de RMTV y el caso Negreira

El técnico italiano defendió la "libertad de expresión" para que el Real Madrid criticase a través de su canal de televisión las actuaciones arbitrales del derbi copero del Cívitas Metropolitano y del resto de la temporada, pero se desmarcó al asegurar que él confía en el sistema arbitral y en la honestidad de los colegiados.

Carlo Ancelotti durante la rueda de prensa previa al Real Madrid - Almería | EFE

"Hay libertad de expresión. Cada uno puede opinar lo que quiera sobre algunos asuntos, no tengo que añadir más en este sentido", aseguró Ancelotti cuando Miguel Ángel Díaz le preguntó por los vídeos de Real Madrid Televisión antes de los partidos sobre las actuaciones de los colegiados que van a dirigir el encuentro de equipo y tras las quejas por el arbitraje en la eliminación de Copa del Rey.

El italiano también contestó a las preguntas sobre el caso Negreira y dejó muy clara su postura: "Confió en el sistema arbitral como siempre... Lo que está pasando y lo que ha pasado está bajo investigación y tenemos que esperar a ver cuáles serán las decisiones en este sentido", añadió Ancelotti.

