La reacción de Paco González al once del Real Madrid ante el Dortmund: "Cuándo el equipo no tiene el balón..."

El Real Madrid repetirá once en los cuartos de final del Mundial de Clubes contra el Borussia Dortmund, con Gonzalo García en punta y Kylian Mbappé como suplente. El técnico merengue, Xabi Alonso, optó para este duelo por reservar al francés en el banquillo y mantener en la delantera al canterano, que está rindiendo a un gran nivel. Tampoco hay cambios en el resto de líneas.

Si supera los cuartos, el conjunto blanco se enfrentará en semifinales al Paris Saint-Germain, que se impuso este sábado al Bayern Múnich por 2-0. El Madrid inicia con Courtois; Alexander-Arnold, Rüdiger, Tchouaméni, Huijsen, Fran García; Fede Valverde, Arda Güler, Bellingham; Vinícius y Gonzalo.

EFE EVE6411. MIAMI (ESTADOS UNIDOS), 18/06/2025.- Jude Bellingham de Real Madrid controla el balón este miércoles, en un partido del Mundial de Clubes entre el Real Madrid y Al Hilal en el estadio Hard Rock de Miami (EE.UU.). EFE/Andre Coelho

el once del real madrid, en tiempo de juego

Un once que comentó Miguel Ángel Díaz en Tiempo de Juego y Paco González aseguró que los coloca de “una manera que yo no lo ve porque Bellingham no es la derecha y para mí es Güler de medio centro; y Valverde y Bellingham de interiores”.

“Otra cosa es cuando tiene el balón, que Bellingham se mueva más para adelante y Güler y Valverde estén más paralelos, pero los equipos se colocan sin balón”, continuó diciendo el director de Tiempo de Juego.

