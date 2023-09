La razón por la que Luis Rubiales eligió al polémico periodista para su entrevista: "No quería"

Luis Rubiales, suspendido durante 90 días por la FIFA, ha publicado una carta en la que afirma que ha anunciado su dimisión. Pero la noticia llegaba unos minutos antes. Piers Morgan era quien publicaba un extracto de una entrevista al ya expresidente de la Real Federación Española de Fútbol en la que contaba lo mismo. Ángel García explicó en 'Tiempo de Juego' cómo es el periodistaal que ha concedido la entrevista para anunciar su dimisión como presidente de la RFEF. Pero Isaac Fouto descubrió por qué tomó la decisión de hacer estas declaraciones con una televisión extranjera.

El presentador escogido para esta entrevista es uno de los más polémicos de Reino Unido. Al igual que Luis Rubiales, Morgan tuvo que dimitir como presentador 'Good Morning Britian', el programa matinal que presentaba. Su dimisión llegaba tras más de cuarenta mil quejas por sus comentarios sobre Meghan Markle. Tras la dimisión, el presentador aseguró que dejaba el programa porque se negaba a disculparse públicamente. "Princesa pinocho" fue uno de sus comentarios que profirió hacia la actriz y esposa del príncipe Harry. Esta no es la única polémica, como explicó Ángel García.

Morgan también fue investigado en el marco de la 'Operación Golding', una investigación que perseguía los pinchazos telefónicos a personas famosas con tal de obtener exclusivas. Uno de los teléfonos pinchados podría haber sido el de Diana de Gales cuando era director del Daily Mirror. El periodista fue interrogado en 2013 y este mismo año ha sido acusado de nuevo por el príncipe Harry. No menos polémica ha sido su relación con Donald Trump. En 2008, el periodista y el expresidente de Estados Unidos coincidieron en el programa 'The Apprentice' y se enfrentaron públicamente.

La explicación de esta entrevista

Para encontrar su última gran exclusiva no hay que salir del mundo del fútbol. Fue a finales de 2022, justo antes del Mundial de Qatar. Entrevistó a Cristiano Ronaldo en lo que fue el principio del fin de su segunda etapa en el Manchester United. Al poco tiempo, rescindió su contrato. Morgan también se ha enzarzado en redes sociales por asuntos feministas. Sucedió en 2018 y contra Ariana Grande. Al periodista no le gustó la publicidad de Little Mix donde las modelos aparecían desnudas con el cuerpo lleno de insultos, los que tuvieron que escuchar durante años. ¿Y por qué eligió a este periodista Luis Rubiales?

Esta misma persona también publicó un tweet el Día de la Mujer donde ponía “se ha acabado ya el día de la mujer, es que me estoy muriendo de hambre”. Isaac Fouto dio las razones de Luis Rubiales en 'Tiempo de Juego' para escoger a Piers Morgan como el primer periodista con el que habla tras dimitir como presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Aún tiene que publicar la entrevista completa, cuestión que sucederá en las próximas horas.

La entrevista de Juanma Castaño a Juan Rubiales

Después de todas las polémicas que han provocado que el Gobierno quiera inhabilitar a Luis Rubiales, una de las personas que ha estado a su lado durante todos estos años en la presidencia de la RFEF hasta que le echó, revela aún más detalles. Juan Rubiales conversa con Juanma Castaño sobre todo lo que ha sucedido durante su mandato y que se sigue investigando, además de algunas actitudes machistas.