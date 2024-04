La 'rajada' de Xavi contra el árbitro del Barcelona - PSG: "Ha sido un desastre"

Xavi Hernández, entrenador del Barcelona, fue muy crítico con el árbitro del Barcelona - PSG, Istvan Kovacs. Xavi habló en el micrófono de Movistar tras caer eliminados ante el conjunto parisino y vio clave la roja a Araujo en la primera parte, para él, injusta: "Estamos contrariados, enrabietados. La jugada marca la eliminatoria, para mi es demasiado pitar roja en esta jugada,. No es bueno para el fútbol quedarse con diez futbolistas y ahí hay otro partido. Es una pena que el trabajo de toda una temporada se quede aquí por una decisión arbitral. Me hubiera gustado jugar once contra once contra Luis Enrique y el PSG todos los minutos".

Itsvan Kovacs expulsando a Araujo | EFE





Al ser preguntado por su actitud tras finalizar el partido, cuando Xavi se dirigió hacia el árbitro después de haber sido expulsado en la segunda parte, el entrenador azulgrana desveló qué le dijo: "Le he dicho que ha estado muy mal, que no ha entendido el juego, que ha sido un desastre".

Por último, Xavi habló sobre la posibilidad de entrenar al Barcelona la próxima temporada: "Lo volverá a intentar el Barça, yo no soy el importante".

Las críticas a Xavi en Tiempo de Juego

Durante la retransmisión del partido en Tiempo de Juego, Dani Senabre fue muy crítico con la actitud del entrenador del Barcelona, que fue expulsado después de dar una patada a una protección de una cámara de televisión. En El Partidazo de COPE, Dani afirmó que "Lo que ha hecho en el campo Xavi, lo suspendo; y lo que ha hecho fuera le pongo un muy deficiente La imagen que da, dando patadas, comportándose como hooligan, criticando al árbitro..."









