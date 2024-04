El 'palo' de Dani Senabre a Xavi por su expulsión ante el PSG: "En un momento tan importante"

El Barcelona arrancó el partido sin titubear con el once inicial. Xavi arrancó con su centro del campo titular después de muchos meses por las lesiones de Frenkie de Jong y Pedri. Por su lado, Luis Enrique implementó varios cambios con respecto al once que salió de inicio en el Parque de los Príncipes. El PSG arrancó con Barcola, Zaire-Emery y Achraf Hakimi, que no jugó la ida por sanción.

La expulsión de Araujo condicinó la eliminatoria

El partido arrancó con dominio del conjunto parisino durante los primeros diez minutos, pero era un dominio sin peligro. Durante este tramo, el Barcelona ha aguantado muy bien plantado en su propio campo y cerrando todos los espacios a los rápidos extremos del PSG. Cuando mejor parecía estar el equipo de Luis Enrique, una gran jugada de Lamine Yamal por banda derecha en la que llegó a línea de fondo y centró al punto de penalti, terminó con el gol de Raphinha y con una ventaja momentánea de dos goles en la eliminatoria.

Este gol provocó que el PSG aumentara la presión sobre el Barcelona en su campo y que se generaran más espacios para el conjunto blaugrana. De hecho, el Barcelona disfrutó de una gran ocasión en las botas de Lewandowski, pero se marchó por encima de la portería de Donnarumma. A raíz de esta ocasión, el PSG aumentó sus llegadas a la portería de Ter Stegen, que se empleó a fondo para sacar un tiro de Mbappé pegado a su palo derecho.

Itsvan Kovacs expulsando a Araujo | EFE

La jugada que ha marcado la primera parte llegó en el minuto 29. Barcola se marchaba solo a la portería del Barcelona y Araujo se cruzó en el camino del francés y terminó derribándole siendo el último jugador. El árbitro no dudó en expulsar al jugador y dejar al Barcelona con un jugador menos. Xavi quitó a Lamine Yamal e introdujo a Íñigo Martínez, cambio que muchos aficionados no terminaron de entender en el propio campo.

Con un jugador menos, el Barcelona quedó a merced del caudal ofensivo del PSG y fue el exbarcelonista Dembelé quien empató el partido en el minuto 37 de la primera parte. En la celebración del gol, Mbappé e Íñigo Martínez recibieron tarjeta amarilla por encararse. El propio Dembelé tuvo una buena oportunidad para ponerse por delante en el descuento, pero el tiro se fue desviado y la primera parte terminó con empate.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El PSG no dio tregua al Barcelona

La segunda parte comenzó igual que la primera. El PSG, conocedor de su ventaja, salió desde el primer minuto a buscar el gol que empatara la eliminatoria y a punto estuvo de encontrarlo tras los tiros de Hakimi y Fabián. El tiro del lateral marroquí estuvo muy cerca de entrar por el fallo de Ter Stegen al intentar detener la pelota.

Audio

El asedio del conjunto parisino era constante y el gol terminó llegando de las botas de Vitinha, que se encontró con un balón en la frontal del área y no dudó en controlar y tirar entre los tres palos. Los de Luis Enrique continuaron haciendo daño al equipo de Xavi, que se fue expulsado por protestar una acción del juego.

Mbappé puso por delante al PSG después de un penalti de Cancelo sobre Dembelé. El delantero francés, que no había sido protagonista durante ningún momento de la eliminatoria, anotó el gol que daba la vuelta a la eliminatoria.

Kylian Mbappe celebra tras marcar el tercer gol ante el Barcelona | EFE

El Barcelona intentó reaccionar con un tiro lejano de Lewandowski que obligó al portero del PSG a emplearse a fondo y mandar el balón a córner, pero la superioridad numérica del equipo francés se notó demasiado en las piernas de los jugadores del cuadro catalán. A pesar del cansancio, el Barcelona lo intentó, pero Mbappé en el minuto 90 anotó el tanto que sentenció la eliminatoria (1-4).

Si te quieres enterar de la actualidad deportiva, de los mejores momentos del programa o de las curiosidades más profundas de Tiempo de Juego o El Partidazo, únete ya a nuestros canales de Whastapp PINCHANDO AQUÍ (Tiempo de Juego) y PINCHANDO AQUÍ (El Partidazo).