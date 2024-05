El entrenador del Sevilla, Quique Sánchez Flores, lamentó en vísperas del último partido de Liga contra el Barcelona, la forma como trata el club azulgrana a sus 'leyendas', al conocer que Xavi Hernández no seguirá como técnico azulgrana la próxima campaña.

"¡Qué mal trata el Barcelona a sus leyendas!", ha dicho el técnico sevillista, que tampoco continuará en el banquillo del club de Nervión la próxima campaña.

"No debería de decirlo, pero qué mal trata el Barcelona a sus leyendas, qué mal, qué mala racha. Es una mala racha, probablemente, pero qué mala racha, qué mala racha... Con Koeman, con Messi, con Xavi ahora. Qué mal", manifestó Quique sobre la decisión adoptada por los máximos dirigentes del club barcelonista.

El preparador sevillista, quien cerrará su etapa en el equipo hispalense este domingo en el Ramón Sánchez-Pizjuán, dijo que "ojalá los clubes tratarán fantásticamente bien a sus leyendas, sería fantástico", y añadió: "eso suma, ése es un legado que, en la conexión de dirigentes hacia la afición, conecta mucho: tratar bien a las leyendas".

El madrileño afirmó que en el Sevilla-Barcelona con el que se clausura esta campaña le dará "un abrazo enorme" a Xavi y ambos hablarán, ya que tienen una buena relación y siempre se han "comunicado fantásticamente bien".

Antes de esta reflexión, y cuestionado por el excentrocampista internacional y técnico egarense, Quique indicó que "Xavi es un entrenador que ha sentido mucho el club, ha vivido muchas cosas como jugador y ha hecho un buen trabajo como entrenador" del Barcelona.

"Le he sacado al 'toro' los pases que tenía en un periodo de mucho desgaste"

Por otro lado, manifestó este viernes que el del domingo contra el Barcelona "será un partido emocional" porque pondrá fin a su etapa en el club, "un período corto, lleno de agotamiento, de desgaste, de meditación, de un montón de cosas", y consideró que en este contexto le ha "sacado al 'toro' los pases que tenía".

Quique aseguró en rueda de prensa que se irá con "la sensación del deber cumplido y de vacío tras una etapa corta, pero intensa", en la que se lleva la "satisfacción de" que la temporada próxima va a "empezar en la categoría que los sevillistas se merecen", la Primera División, tras una campaña en la que la permanencia ha estado seriamente comprometida.

El madrileño informó de la reaparición del centrocampista serbio Nemanja Gudelj, quien fue operado hace un mes de una rotura en el cuerno posterior del menisco interno de la rodilla derecha y del que dijo que "ha pedido jugar" ante el Barcelona, un encuentro para el que ha "perdido a algunos pilares" como Jesús Navas o el argentino Marcos Acuña.

Sobre ambos laterales, indicó que Navas y Acuña "no estarán" en este cierre de la temporada para "no forzar" de cara a su posible participación en la "Eurocopa y la Copa América", respectivamente.

El técnico sevillista afirmó que no lamenta su salida del Sevilla porque cree que "no se ha dado la situación" para seguir cuando será necesario "remover mucho las aguas y cambiar muchas cosas", por lo que consideró que "no es adecuado estar al frente de esta revolución" y que "ha sido suficiente" con los meses en los que ha estado en el club.