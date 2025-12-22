Rafinha Alcántara se retira a los 32 años

El hispano-brasileño Rafinha Alcántara, exjugador -entre otros- del Barcelona, Celta y Real Sociedad, anunció este lunes su decisión de retirarse del fútbol a los 32 años con un vídeo que publicó en sus redes sociales.

"He tomado la decisión de retirarme. Después de un tiempo alejado de los campos y tras una larga recuperación, ha llegado el momento de hacer público algo importante para mí", anunció Rafinha en el documento.

Rafinha llevaba más de un año sin poder jugar debido a una lesión grave, estaba sin equipo y su último club fue el Arabia SC, de Catar, al que llegó en 2022.

"Hace algo más de un año, sufrí una lesión de rodilla que, por desgracia, me impide volver a competir al más alto nivel. Fue duro aceptar que no podía seguir", continuó Rafinha, cuya retirada que llega un año y medio después de que su hermano, Thiago (34 años), colgara las botas.

"El fútbol ha sido mi vida desde que tengo memoria, y entender que ya no podría dedicarme a ello como siempre lo hice fue un proceso duro. Pero con el tiempo, también he podido ver lo bonito que ha sido el viaje", valora.

El menor de los Alcántara jugó en el Barcelona, Celta de Vigo, Inter de Milán, Paris Saint-Germain, Real Sociedad, Arabi S.C, y disputó 2 partidos con la selección brasileña absoluta.

"Gracias a mi familia por estar ahí siempre, a todos por el cariño y el apoyo. Gracias, fútbol, por hacerme quien soy. Hasta siempre", finalizó el emotivo vídeo de Rafinha, que ganó una Liga de Campeones, tres Ligas españolas, una liga francesa, una Supercopa de Europa, dos Supercopas de España, cinco Copas del Rey, una Copa de Francia, un oro olímpico y una Copa de Catar.