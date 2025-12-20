El Racing termina 2025 como líder de Segunda pese a no ganar en Huesca

El Huesca y el Racing empataron hoy a un gol en El Alcoraz en un partido intenso y con fases de juego para ambos equipos que jugaron a veces con riesgo y que no supieron aprovechar las pocas ocasiones que tuvieron.

Empezó el partido más enchufado el Huesca que tuvo varios acercamientos al área visitante que tuvo que emplearse a fondo para desbaratar la ofensiva de los azulgranas, al verse sorprendidos por el empuje que ejercían hacia los rivales en los primeros diez minutos, teniendo que defenderse todos en su área.

El Racing poco a poco se sacudió el dominio de los azulgranas y ya tuvo una llegada peligrosa en el minuto 1, tras el saque de un falta al borde del área que remató desde cera Maguette, mostrando el poder ofensivo que tiene el conjunto racinguista que obligaba al Huesca a tomar precauciones defensivas.

El Racing se apoderó totalmente del balón encerrando al Huesca en su área pero se empecinó en llegar con el balón en los pies hasta la portería local, y el Huesca es experto en cerrarse y no dejar espacios por lo que no concedió ninguna oportunidad, para conseguir que el Racing tuviera ocasiones claras de gol.

El Huesca se sacudió el dominio del rival y tuvo varias llegadas al área rival con varios saques de esquina por la banda derecha que no crearon demasiado peligro para los defensores visitantes, y tras un descanso del Racing volvieron otra vez al ataque llegando el primer gol del partido en una acción rápida por la banda izquierda, que remató desde cerca Jeremy en el minuto 39, a pase de Mario García.

La primera parte fue de claro dominio del Racing pero no supo sacar mucho provecho, tan sólo un gol, ante la cerrada defensa que hizo el Huesca al tapar todos los huecos por donde querían llegar hasta la portería los delanteros visitantes, faltando en éstos remate y disparar a la portería de Dani Jiménez.

La segunda parte comenzó igual que la primera mitad dominando el Huesca con aproximaciones a la portería visitante y defendiéndose con dificultades el Racing y también con varios saques de esquina a favor de lo azulgranas, pero sería el Racing que en el minuto 61 en una jugada por la banda izquierda Jeremy estuvo a punto de batir con la cabeza a Dani Jiménez que la salvó in extremis.

El Huesca con los cambios ganó en fortaleza y encerró al Racing en su área que tuvo que juntar a todos sus jugadores en su área llegando el gol del empate, en el minuto 78, tras el saque de esquina que se encargó Pulido de mandar el balón a las mallas de Andreev, tras el envío de Sielva.

Los últimos minutos del partido fueron de infarto, con el Huesca empujando y el Racing jugando a la contra donde casi Villalibre en los últimos instantes llega a empalmar un balón que hubiera supuesto la victoria de su equipo, ya que cualquiera de los dos equipos pudo desnivelar el marcador al buscar los dos la portería contraria y tener ocasiones para meter goles por las ocasiones y el riesgo con que se emplearon.

FICHA DEL PARTIDO:

1 - SD Huesca: Dani Jiménez; Carrillo (Abad, m. 60), Piña, Pulido, Alonso; Alvárez (Rico, m. 82) Luna (Sielva, m. 60), Kortajarena, Portillo; Angel Pérez y Enol (Enrich, m. 73).

1 - Racing Santander: Andreev; Mantila, Pablo Ramón, Facu González, Salinas (Mario García, m. 36); Iñigo, Maguette; Andrés, Canales (Sangali, m. 64), Vicente (Suleiman, m. 89); Jeremy (Villalibre, m. 65).

Goles: 0-1, m. 39, Jeremy; 1-1, m. 78 Pulido.

Árbitro: Rafael Sánchez López (Comité Murciano). Mostró tarjetas amarillas por parte del Huesca a Sielva, Enrich, Pulido, Alonso, y al entrenador “Bolo”; y por parte del Racing a Mario García, Andreev.

Incidencias: Partido correspondiente a la décimo novena jornada de Segunda División disputado en el estadio El Alcoraz entre el Huesca y el Real Valladolid ante 5.755 espectadores. Se entregó una camiseta conmemorativa por los 300 partidos al capitán Jorge Pulido.