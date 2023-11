Lo que Tomás Guasch echa de menos en el barcelonismo con el Caso Negreira: "Dan pie a las críticas"

Tomás Guasch, en el vídeo de Tiempo de Análisis, ha hecho su ya habitual repaso a la semana deportiva. Y esta semana el comentarista de Tiempo de Juego valora el Rayo-Girona, partido que abre la jornada de Primera División este sábado y en el que el equipo catalán pondrá su liderato en juego; la explosión de Endrick en los últimos partidos con el Palmeiras; y la actualidad del 'Caso Negreira' tras las últimas declaraciones de Carles Puyol y Gerard Piqué.

La Fiscalía recurre la imputación de Joan Laporta

La Fiscalía Anticorrupción ha recurrido la imputación del presidente del Barcelona, Joan Laporta, en el caso Negreira, al concluir que sus posibles delitos habrían prescrito en julio de 2020, sin que se le pueda considerar responsable de los pagos que hicieron las juntas directivas que lo sucedieron.

En su recurso los fiscales Luis García Cantón y Ricardo Sanz-Garea piden a la Audiencia de Barcelona que revoque el auto en que el juez instructor acuerda investigar a Laporta porque considera que los pagos efectuados entre 2008 y 2010 al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira no han prescrito.

El juez Joaquín Aguirre argumenta en su auto que el plazo de prescripción por cohecho continuado es de diez años -que deben contarse hacia atrás- desde la fecha del último pago a Negreira, en julio de 2018, e insiste en que el delito es atribuible a los distintos presidentes que se sucedieron en el Barça, porque la parte "pagadora" era siempre la misma, el club.

Joan Laporta, presidente del Barcelona

Los fiscales, no obstante, discrepan del cómputo llevado a cabo por el juez y la "dirección temporal" en la que aplica los plazos de prescripción, que creen debe contarse desde la última infracción penal hasta la actualidad.

Según el recurso, Laporta acabó su presidencia el 30 de junio de 2010, por lo que la responsabilidad por sus posibles delitos "prescribió diez años después, lejos de marzo de 2023, en el que fue admitida la denuncia de la Fiscalía".

Puyol y Piqué se pronuncia sobre el 'Caso Negreira'

Carles Pyol, durante un acto, repasó la actualidad del Fútbol Club Barcelona, marcada por las consecuencias del 'caso Negreira' y la situación en LaLiga y la Liga de Campeones del equipo de Xavi Hernández.

Carles Puyol, en un acto relacionado con el mundo del pádel

Sobre la investigación en curso de los pagos millonarios entre el 2001 y 2018 del club azulgrana al exvicepresidente del Comité Técnico de Arbitros (CTA), José María Enríquez Negreira, Puyol dijo estar "muy tranquilo" porque tiene "la seguridad" de que no se compraron a colegiados durante ese periodo.



"Yo no he sentido nunca que nos ayudaran a nosotros. Ser árbitro es muy complicado y hay que respetar su trabajo", agregó.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Más contundente se mostró Gerar Piqué, cuando fue preguntado por el caso Negreira: "Es acojonante que la gente diga que ganábamos por los árbitros. La mayoría de partidos los ganábamos por aplastamiento. Se está tergiversando la narrativa para manchar algo que fue muy bonito".

Gerard Piqué ha criticado la Decimocuarta Champions del Real Madrid y cómo la conquistaron.

Y se refirió al 'madridismo sociológico' al que recientemente aludió el presidente del club azulgrana, Joan Laporta. "Estamos en un país donde hay muchísima más gente del Madrid que del Barça, la capital, que es donde pasan las cosas, es Madrid, y el club por excelencia es el Real Madrid", argumentó.

Sin embargo, Piqué cree que, "para ser grandes de verdad", el Barcelona no debe "entrar en esas guerras" ni intentar compararse con su eterno rival que, en su opinión, tiene una filosofía muy distinta a la de la entidad azulgrana.

"Es evidente que el Madrid es el equipo que ha ganado más en Europa pero, por nuestra forma de hacer y de pensar, cuando nosotros ganamos, hacemos que sea recordado para siempre; cuando ellos ganan, es una más. La última Champions que ganaron, que no fueron superiores en ninguna de las eliminatorias, no será recordará nunca. Quizá ganemos menos, pero que cuando ganemos, sea impactante", sentenció.