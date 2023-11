Puyol: "Me encantaría hablar con Vinicius y decirle lo que pienso; si cambiase su actitud..."

El excapitán y leyenda del Fútbol Club Barcelona, Carles Puyol, estuvo este lunes en la presentación del séptimo Torneo Solidario de Pádel XAP Constant celebrado en Sant Cugat del Vallès y en ella analizó la actualidad del equipo blaugrana y también dio su opinión sobre todo lo que rodea al brasileño del Real Madrid Vinicius Jr.

Puyol no esconde que "es un gran jugador que marca diferencias" y además "tendría que ser admirado en todos los campos", pero para ello, "si cambiase su actitud, tendría más reconocimiento".

Por ello, el exinternacional español reconoce que "me encantaría hablar con él como compañero de fútbol y decirle lo que yo pienso y lo que siento".

"Todos los jugadores lo que tienen que centrarse es en jugar, no solo Vinícius, todos. Al final también son muchas emociones, hay mucha tensión", manifestó Puyol, quien está seguro de que el delantero del Madrid cada vez gestionará "mejor" su comportamiento.

Por otro lado, Puyol también habló del caso Negreira, no en vano, los pagos del Barcelona al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros se produjo durante su etapa en el equipo culé.

La leyenda culé no notó nunca ningún trato a favor: "Yo no he sentido nunca que nos ayudaran a nosotros". Puyol apunta que "estoy muy tranquilo" y él está convencido "que no hemos comprado árbitros".

En lo deportivo, Puyol respaldó a Xavi tras la derrota en el último clásico (1-2) y el triunfo sobre la bocina ante la Real Sociedad (0-1). "En el Barça la exigencia es máxima y no basta con ganar, sino que también hay que jugar bien. Xavi ya conoce la casa y sabe lo que tiene que hacer. El año pasado se ganó una Liga que nadie esperaba por la situación económica del club y las dificultades deportivas. Y hay que darle mérito", concluyó.

Además, el exjugador del Barcelona habló también de sus vecinos del Girona, que a día de hoy, son líderes en solitario en Primera División.

"Llevan unos años trabajando muy bien y esto es el fruto de un equipo y una dirección deportiva que está haciendo muy bien las cosas", reconoció Puyol. y añadió: "Incluso en momentos donde no han conseguido el objetivo no se han puesto nerviosos".