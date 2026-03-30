En la próxima jornada, los jugadores expulsados en Segunda División no cumplirán sanción hasta dos partidos después

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha comunicado a los clubes de Segunda División un cambio normativo que afecta al cumplimiento de las sanciones durante las próximas jornadas, como ha informado Isaac Fouto. La modificación altera de forma excepcional el ciclo de suspensiones para los jugadores amonestados.

Aplazamiento de las sanciones

Según la circular, los jugadores que sean expulsados (a excepción de faltas graves) o reciban una tarjeta que implique sanción por acumulación en la jornada 33, que se disputa entre semana, no cumplirán el castigo en la jornada 34 del fin de semana siguiente.

En su lugar, la sanción se hará efectiva en la jornada 35. El motivo de esta alteración es que el Comité de Disciplina no se reunirá hasta el lunes 6 de abril, ya que el viernes anterior es día inhábil, lo que retrasa la tramitación de los expedientes sancionadores.