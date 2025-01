Prohíben en el Coliseum de Getafe la exhibición de la pancarta "límite salarial, no para quien compra al trío arbitral" durante el partido ante el Barça

El Getafe recibió este sábado al Barcelona, en el último encuentro del día. Un partido que estuvo precedido por el apoyo de los seguidores azulones a su club.

En esos momentos previos al partido, ya se pudo ver una pancarta de protesta de la afición en contra de lo ocurrido con Pau Víctor y Dani Olmo y la cautelar concedida por el CSD. Esa pancarta lucía a cinco personas jugando a las cartas, y solo sonreía el que viste la camiseta del Barcelona. Imagen acompañada por el slogan "Mismo juego, distintas reglas".

Pocos minutos del pitido inicial, nuestra compañera Gemma Santos se hacía eco de lo que confirmaron desde el Fondo Azulón. Desde este grupo tenían previsto exhibir dentro del Coliseum una pancarta con el slogan "límite salarial, no para quien compra al trío arbitral". Sin embargo, tuvo que ser supervisada por la Comisión de Seguridad, que hay antes de los partidos, y finalmente la han considerado peligrosa y no la han podido exhibir. Les han dicho que incita al odio y que puede producir un malestar en la afición visitante que cause un conato de violencia.

"Que cada uno saque sus propias conclusiones, pero lo que queremos manifestar con esto, es que algo tan legal como expresar una opinión fuera de un campo de fútbol, se convierte en ilegal dentro de él", lamentó el Fondo Azulón a través de su comunicado en la red social 'X', antigua Twitter.

reacción a las inscripciones

El entrenador del Getafe, José Bordalás, ya se pronunció sobre el asunto de la cautelar a los jugadores del Barça, y se preguntó por qué "equipos como el Getafe deban cumplir el 'fair play' financiero con las dificultades que tenemos, porque las reglas deberían ser para todos igual. No voy a opinar en cuanto a la resolución pero creo que hay unas reglas que todos debemos cumplir".

Victor Dani Olmo y Pau Víctor

"Los jugadores no tienen culpa de lo sucedido y yo, como entrenador y aficionado, lo que quiero es que estén los jugadores en el campo y que estén los mejores, pero dicho esto hay una situación que nos sorprende", añadió el tecnicó azulón.

PASILLO DE CAMPEÓN

El Getafe tuvo un gesto con el Barcelona, flamante campeón de la Supercopa de España tras ganar en Yeda al Real Madrid, y acompañó la salida al terreno de juego del conjunto azulgrana, en esta ocasión de verde, con un pasillo formado por los jugadores del cuadro madrileño por el que saltó al césped el once de Hansi Flick.

EFE Pasillo del Getafe a los jugadores del Barcelona

Fue el reconocimiento de los futbolistas del Getafe que mantuvieron la tradición y realzaron de esta forma el logro conseguido con el campeón de una competición, en el primer encuentro posterior al éxito, en este caso la Supercopa de España.

ARAUJO, TITULAR

El uruguayo Ronald Araújo formó parte del once titular del Barcelona, en lugar del habitual Iñigo Martínez, lesionado en la final de la Supercopa de España. La inclusión del capitán azulgrana fue la única novedad del cuadro de Hansi Flick que ha encontrado su once tipo, con Gavi consolidado.

El Barcelona salió al Coliseum con Iñaki Peña, Koundé, Araujo, Cubarsí, Balde, Casadó, Pedri, Gavi, Lamine, Raphinha y Lewandowski.

CANALES DE WHATSAPP

Si te quieres enterar de la actualidad deportiva, de los mejores momentos del programa o de las curiosidades más profundas de Tiempo de Juego o El Partidazo, únete ya a nuestros canales de WhatsApp PINCHANDO AQUÍ (Tiempo de Juego) y PINCHANDO AQUÍ (El Partidazo).