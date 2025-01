El problema que ve Manolo Oliveros después de un nuevo pinchazo en LaLiga del Barcelona: "Son detalles"

El Barça venía con una gran dinámica tras proclamarse, después de un gran partido de los culés, 'supercampeón' de España contra el Real Madrid y tras ganar al Betis y pasar a los cuartos de final de la Copa del Rey en su partido con el Betis.

A pesar de eso los de Hansi Flick no aprovecharon el tropiezo del líder, el Atlético Madrid, derrotado en Leganes y cierra su jornada solo con un punto como botín que le deja aún a cinco del primer lugar.

Se le atascó el Getafe al Barcelona. Es un territorio hostil el Coliseum donde ya suma cinco cursos sin ganar. Perdió uno, el de hace un lustro, y ha empatado los últimos cuatro. Puntos importantes determinantes para el tramo final de temporada porque tras este pinchazo, el Real Madrid se puede poner primero de la clasificación y sacarle siete puntos al Barcelona

el análisis de manolo oliveros

“Cada día no es fiesta, empate a uno, no es lo mismo marcar cinco goles al Real Madrid en la Supercopa de España, son detalles, no es lo mismo jugar como se jugó frente al Betis, sobre todo en la primera parte, cinco goles y debatir después si Yamal es el mejor del mundo”, empezó diciendo Manolo Oliveros tras terminar el partido en su 'Tiempo de Análisis.

“El fútbol es vida, es demostrar cada día que puedes estar al 100% y eso es imposible, es muy complicado, no puedes estar al mismo nivel, si estás medio bien y tal, te puedes superar, cuando estás tan bien, es imposible hacerlo mejor o seguir haciéndolo igual”, continuó diciendo el narrador.

Lo cierto es que el Coliseum es una plaza muy complicada para el Barcelona porque “los detalles son que Bordalás conoce perfectamente cómo puede atragantar al Barça, de hecho aquí el Barça lleva sin ganar desde 2019”. Son visitas complicadas que afrontaba el conjunto azulgrana que llevaba cuatro temporadas en el Coliseum sin marcar. Tres empates sin goles y una derrota por la mínima. De hecho, el último gol en Getafe del Barcelona fue en septiembre del 2019, al inicio de la segunda parte y lo firmó el lateral Junior Firpo que ya no está en el plantel.

bordalás le gana la batalla a flick

El acierto de Bordalás está en colocar a “Djené por delante de la defensa”. Ese movimiento que “ahogara a Pedri, ahoga a la gente que está por ahí, ahoga a Gabi y los de delante pues no marcan ni les llegan balones”.

Ni siquiera el empuje y el talento de Lamine Yamal ni el liderazgo de Pedri, que se echó el equipo a la espalda en la segunda parte. La crisis le llegó sin el joven internacional. Ahora, otra vez en órbita, el equipo lo notó en la Copa y Supercopa. Porque genera peligro, distracción y mejora cualquier situación de ataque azulgrana. Ante el Getafe estuvo irregular. Apenas se dejó ver con cuentagotas.

A pesar de que el juego del Barcelona no fue el mejor, Oliveros también reclamó un penalti cometido a Koundé porque es “ un agarrón clarísimo, pero hoy el árbitro ni quiere verlo, ni quiere saber lo que le pueda decir el VAR”.

